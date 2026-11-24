Il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha condannato con durezza le immagini che lo ritraggono insieme alla premier Meloni e ad altri esponenti del governo capovolti. Dopo il cartello esibito a Treviso venerdì 20 novembre, durante lo sciopero della Cgil, un analogo striscione è comparso oggi, 24 novembre, sulla cancellata dell’Accademia di belle arti di Firenze come riporta il Corriere. Per Valditara si è trattato di “messaggi violenti, incompatibili con la democrazia”.

Firenze, lo striscione sull’Accademia

Sul cancello dell’Accademia di belle arti di Firenze è comparso uno striscione con i volti di Meloni, Valditara, Bernini e Salvini a testa in giù. Il ministro, a Firenze per un’iniziativa della Lega Italia federale, ha preso posizione: “appendere le nostre teste in giù non è una goliardata, ricorda piazzale Loreto“. Per lui è un “messaggio subliminale” per dire “vi appenderemo a testa in giù perché voi siete dei fascisti”. Valditara ha aggiunto che esistono tanti giovani che non condividono chi sfascia le scuole o attacca la polizia. Indignato anche il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Jacopo Cellai, che ha parlato di “intimidazione” e ha chiesto una condanna chiara da parte di tutte le forze politiche.

Treviso, il cartello della sindacalista

Il caso era partito da Treviso. Lara Ghiglione, dirigente della Cgil e componente della segreteria nazionale, aveva pubblicato su Facebook una foto scattata al corteo del 20 novembre con un cartello che recitava “Non mi sottometto agli uomini, figurati a questo governo”. Sotto la scritta comparivano, capovolti, i volti di Valditara, Meloni, Salvini, Tajani e Bernini. Il ministro aveva commentato che metterli a testa in giù “è un messaggio violento”, chiedendo alla sindacalista di condannarlo e di scusarsi. Per lui le giustificazioni di Ghiglione sono “irricevibili” e la spiegazione “pretestuosa”.

La replica: “Risponda sui tagli”

Ghiglione ha respinto le accuse, spiegando che il cartello era di una studentessa che manifestava pacificamente e con cui si era fatta fotografare perché le piaceva la frase. Ha ricordato che gli studenti erano in piazza per contestare i tagli alla scuola e la Legge di Bilancio 2027, e ha invitato il ministro a occuparsi piuttosto di portare l’educazione sessuo-affettiva nelle scuole, “perché di violenza maschile le donne muoiono. E quelle non sono fotografie”. Lo scontro resta aperto, con Valditara fermo nel chiedere scuse pubbliche.