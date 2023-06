Docente accoltellata Abbiategrasso, Valditara: “supporto psicologico e personalizzazione della didattica per prevenire il disagio giovanile”

Nel pomeriggio di oggi, giovedì 1° giugno, il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha risposto al Senato ad alcune interrogazioni a risposta immediata.

In merito alla questione della docente accoltellata da uno studenti di un istituto di Abbiategrasso, Valditara ha rilasciato alcune dichiarazioni su delle iniziative specifiche per i giovani.

Iniziative per prevenire il disagio giovanile e la violenza in ambito scolastico

“Desidero esprimere la mia vicinanza alla prof Condò. Al di là della gravità dell’episodio affiora un diffuso malessere dei giovani acuito dalla pandemia e dal confinamento, che ha interrotto le relazioni interpersonali. A fronte di ciò occorre ricreare un clima di serenità per realizzare una vera comunità educante ponendo attenzione alla personalità del singolo. Vedo con favore il rafforzamento di misure di sostegno psicologico. Lavoreremo con il ministero della Salute e il Parlamento al fine di istituire risposte strutturali e non episodiche in questo senso. Bisogna avere un quadro del fenomeno: avevamo già istituito un tavolo sul bullismo e una banca dati per tenere conto di questi episodi”.

“Ci vogliono una molteplicità di azioni. Anche le misure di personalizzazione della didattica agiscono in questo senso”.