Docente cade dal balcone in cui stava stendendo i panni e muore. Il ds del suo liceo: “Misurata, autorevole, sempre attenta ai ragazzi”

Una vera e propria tragedia, un fatto inaspettato: una docente di 56 anni è morta a Livorno, il 14 agosto, la vigilia di Ferragosto, dopo essere precipitata dal balcone di casa in cui stava stendendo i panni. Lo riportano Il Tirreno e LivornoToday.

La tragedia

Il balcone del terzo piano della palazzina in cui abitava la donna è crollato improvvisamente, forse per infiltrazioni d’acqua, umidità o a causa di recenti scosse di terremoto in zona. La docente, che insegnava in un liceo ed era originaria del torinese, ha riportato troppe ferite a causa del volo di dieci metri ed è morta dopo poche ore.

“È assurdo morire così – dicono i vicini mentre alzano gli occhi in alto guardando le voragini sui due terrazzi -. Era una persona buona, disponibile, sempre con un sorriso per tutti. Una madre innamorata dei suoi figli, una bellissima famiglia”.

“Era una persona misurata, autorevole, sempre attenta ai ragazzi. Aveva un modo di stare con loro rispettoso e discreto”, queste le parole intrise di commozione del dirigente scolastico del liceo in cui la donna insegnava italiano e storia e in cui studia la figlia.

“Non aveva bisogno di imporsi”

“Non era una persona che aveva bisogno di imporsi – ha aggiunto il dirigente –. La sua autorevolezza passava dalla misura, dalla preparazione e dall’attenzione che riservava ai ragazzi. Era rispettosa e discreta, ma allo stesso tempo molto presente. Era pienamente dentro la vita della scuola. E la cosa che oggi fa ancora più male è che stavamo già pensando al prossimo anno scolastico. Stavamo facendo la progettazione e pensavamo che sarebbe stata lì con noi”.