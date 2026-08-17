Registrati
Diretta video

Notizie sulla scuola anche ad agosto. News, interviste e dirette esclusive

guarda
Attualità
17.08.2026

Docente cade dal balcone in cui stava stendendo i panni e muore. Il ds del suo liceo: “Misurata, autorevole, sempre attenta ai ragazzi”

Redazione
Google Logo Aggiungi come fonte preferita su Google
Indice
La tragedia
"Non aveva bisogno di imporsi"

Una vera e propria tragedia, un fatto inaspettato: una docente di 56 anni è morta a Livorno, il 14 agosto, la vigilia di Ferragosto, dopo essere precipitata dal balcone di casa in cui stava stendendo i panni. Lo riportano Il Tirreno e LivornoToday.

La tragedia

Il balcone del terzo piano della palazzina in cui abitava la donna è crollato improvvisamente, forse per infiltrazioni d’acqua, umidità o a causa di recenti scosse di terremoto in zona. La docente, che insegnava in un liceo ed era originaria del torinese, ha riportato troppe ferite a causa del volo di dieci metri ed è morta dopo poche ore.

“È assurdo morire così – dicono i vicini mentre alzano gli occhi in alto guardando le voragini sui due terrazzi -. Era una persona buona, disponibile, sempre con un sorriso per tutti. Una madre innamorata dei suoi figli, una bellissima famiglia”.

“Era una persona misurata, autorevole, sempre attenta ai ragazzi. Aveva un modo di stare con loro rispettoso e discreto”, queste le parole intrise di commozione del dirigente scolastico del liceo in cui la donna insegnava italiano e storia e in cui studia la figlia.

“Non aveva bisogno di imporsi”

“Non era una persona che aveva bisogno di imporsi – ha aggiunto il dirigente –. La sua autorevolezza passava dalla misura, dalla preparazione e dall’attenzione che riservava ai ragazzi. Era rispettosa e discreta, ma allo stesso tempo molto presente. Era pienamente dentro la vita della scuola. E la cosa che oggi fa ancora più male è che stavamo già pensando al prossimo anno scolastico. Stavamo facendo la progettazione e pensavamo che sarebbe stata lì con noi”.

Morte

Docente uccisa dal nipote, trovato corpo. La scuola dei suoi alunni: chi non si sente di fare l’esame di terza media può spostarlo

Nipote uccide la zia, era una prof: non si era presentata all’esame della sua classe. I suoi alunni: “Lo faremo per lei”

È morto il prof che augurò la morte alla figlia della premier Meloni, si sentiva isolato. Un mese fa tentò il suicidio: “sono pentito ma questo Governo non mi rappresenta”

Docente 59enne in malattia non risponde al telefono, collega va a trovarla: era morta poche ore dopo essere stata dimessa dall’ospedale

Maestra 31enne muore dopo aver dato alla luce due gemelli, il cordoglio: “Aveva scelto di dedicare la vita all’educazione”

Non sei ancora un utente TS+?

Registrati gratuitamente in pochi passi per ricevere notifiche personalizzate e newsletter dedicate

REGISTRATI

I nostri Corsi

Collegi docenti online, scuole verso le modifiche dei loro regolamenti: la presa di servizio va fatta comunque in presenza

Redazione

Mini call veloce 2026, posti disponibili: Adss e Admm sature, ecco dove si può fare domanda

Redazione

Calci e pugni ad una 12enne durante l’ora di educazione fisica, indagati quattro compagni di classe: “Fa la vittima”

Redazione

Posti di sostegno, in Puglia più della metà in deroga: un docente su due è precario

Daniele Di Frangia
vai alla ricerca avanzata