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27.05.2026

Docente di sostegno condannato per violenza sessuale su due studentesse minorenni e interdetto dall’insegnamento

Redazione
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Indice
Il caso
La sentenza

Il Tribunale di Monza ha emesso una condanna a due anni di reclusione, con sospensione condizionale della pena, nei confronti di un ex docente di sostegno accusato di violenza sessuale consumata e tentata ai danni di due alunne minorenni. La sentenza è stata pronunciata con rito abbreviato.

Il caso

Come riporta Repubblica, gli episodi contestati risalgono al 2023 e al 2024. Nel primo caso, durante il periodo di insegnamento in un liceo, il docente avrebbe instaurato un rapporto di eccessiva vicinanza con una studentessa di 16 anni, arrivando ad abbracciarla e baciarla anche sulla bocca, in contesti esterni alla scuola. Il secondo episodio, avvenuto nel 2024 dopo il suo trasferimento in un altro istituto, riguarda una ragazza di 15 anni: con il pretesto di discutere un progetto scolastico, l’avrebbe condotta fuori dall’aula e nel corridoio avrebbe tentato approcci fisici non consensuali. Un fatto aggravato dall’aver avuto luogo all’interno dell’edificio scolastico.

La sentenza

La Procura aveva contestato l’abuso della posizione di docente e delle condizioni di vulnerabilità psicofisica delle vittime. La difesa aveva chiesto l’assoluzione, sostenendo che i comportamenti fossero stati fraintesi, e aveva evidenziato problemi di salute dell’imputato. Le due studentesse, costituitesi parti civili tramite i genitori, hanno ottenuto una provvisionale complessiva di 15mila euro. La sentenza prevede inoltre l’interdizione dall’insegnamento e l’obbligo di seguire un percorso terapeutico per autori di violenze.

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