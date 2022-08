Docente esperto. Che cosa prevede il decreto

Con l’approvazione del decreto sostegno bis nella scuola è introdotta la figura del docente esperto la cui qualifica viene a essere conseguita al termine di un percorso triennale valutato positivamente.



Compiti del docente esperto



Secondo quanto si legge nel decreto, il docente “comune” Può accedere alla qualifica di docente esperto, e ciò non comporta nuove o diverse funzioni oltre a quelle dell’insegnamento.



Vincolo triennale



L’unico vincolo che pone la normativa è dato dall’essere tenuto a rimanere nell’istituzione scolastica per almeno il triennio successivo al conseguimento di suddetta qualifica, ciò tranne successivi interventi legislativi significa che per tre anni il docente esperto non può essere individuato come soprannumerario.



Chi può partecipare al percorso triennale per docente esperto



Poiché i docenti esperti sono in numero limitato, i criteri in base ai quali si selezionano i docenti cui riconoscere la qualifica di docente esperto saranno rimessi alla contrattazione collettiva



Criteri valutativi



Le modalità di valutazione dei docenti che dovranno acquisire la qualifica di esperto saranno regolamentate entro l’anno scolastico 2023/2024 se ciò non dovesse avvenire, saranno dettate da un decreto ministeriale così com’è stato previsto dalla legge n° 79 del 29 giugno 2022



Criteri da adottare in prima applicazione



In attesa di definire i criteri generali per la selezione dei punteggi da attribuire ai docenti nel percorso formativo per diventare docente esperto si applicano i seguenti criteri di valutazione e selezione:

• per media del punteggio ottenuto nei tre cicli formativi consecutivi per i quali si è ricevuta una valutazione positiva;

• in caso di parità di punteggio diventa prevalente la permanenza come docente di ruolo nell’istituzione scolastica presso la quale si è svolta la valutazione e, in subordine:l’esperienza professionale maturata nel corso dell’intera carriera

i titoli di studio posseduti e, ove necessario, i voti con cui sono stati conseguiti detti titoli

L’importo economico ai fini pensionistici



Ai fini pensionistici e previdenziali l’importo ricevuto opererà sulle anzianità contributive maturate a partire dalla data di decorrenza del beneficio economico riconosciuto.



Validità della procedura



La procedura per l’accesso alla qualifica di docente esperto sarà valida fino all’anno scolastico 2035/2036. dall’anno scolastico successivo sarà necessaria l’autorizzazione ministeriale secondo quanto previsti dall’articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.