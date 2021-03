Docente muore a Biella. Il Piemonte sospende il vaccino Astrazeneca

Poche ore dopo la somministrazione del vaccino Astrazeneca un docente della provincia di Biella è morto.

in via precauzionale, l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha immediatamente provveduto alla sospensione – come viene specificato in una nota interna inviata alle Asl – alla somministrazione dei vaccini prodotti dalla stessa casa farmaceutica.

È stata, inoltre, subito convocata per il pomeriggio di oggi, 14 marzo, la Commissione piemontese sulla farmaco-vigilanza per l’attivazione di tutte le procedure previste dalla legge.

“Si tratta – specifica l’assessore alla Sanità della Regione Piemonte, Luigi Icardi – di un atto di estrema prudenza in attesa di verificare se esista un nesso di causalità tra la vaccinazione e il decesso. Ad oggi in Piemonte non era mai stata segnalata nessuna criticità particolare dopo la somministrazione dei vaccini”.

Non si hanno ancora informazioni sulla vittima, che si è sottoposta al vaccino ieri, sabato, la prima in Piemonte.

