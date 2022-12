Docente scopre ladro in una scuola e avverte i carabinieri: arrestato per furto aggravato

Docente scopre ladro in una scuola e avverte i carabinieri: arrestato per...

Sembra appartenere a una storia dell’assurdo, ma purtroppo è quello che è successo in una scuola di Crotone. Nella giornata di giovedì 1° dicembre, un docente, mentre si trovava fuori da scuola, ha notato dalle vetrate dell’edificio la presenza di una persona all’interno. Avvertiti i carabinieri della Sezione radiomobile del Nucleo operativo della Compagnia di Crotone, quest’ultimi hanno fatto irruzione e hanno bloccato l’uomo che si aggirava in maniera furtiva tra le aule e i corridoi.

Il ladro, un uomo di 26 anni senza fissa dimora e di nazionalità romena, appena rimesso in libertà dopo un furto in una chiesa, aveva addosso un termometro digitale rubato dal plesso scolastico. Immediatamente, è stato arrestato per aggravato e danneggiamento (durante un sopralluogo la porta d’ingresso della scuola era stata visibilmente forzata e alcune aule erano state imbrattate con dell’urina e messe interamente a soqquadro). Il giudice ha disposto la custodia cautelare in carcere.