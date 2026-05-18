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18.05.2026

Docente si lancia dal secondo piano della scuola e muore: Torino sotto shock

Alessandro Giuliani
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Un docente del Convitto Nazionale Umberto I di Torino si è tolto la vita nel pomeriggio di lunedì 18 maggio all’interno dell’istituto di via Bligny, nel centro storico del capoluogo piemontese. La dinamica è stata confermata dalla polizia di Stato.

Fonti investigative, scrive l’agenzia Ansa, dicono che il docente si sarebbe lanciato dal secondo piano della scuola intorno alle 15.

Il corpo è stato ritrovato nel cortile interno dell’edificio. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia di Stato e il medico legale per gli accertamenti del caso.

Il Convitto Nazionale Umberto I è uno degli istituti scolastici storici e più conosciuti della città di Torino e ospita alluni che frequentano corsi di scuola primaria e secondaria.

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