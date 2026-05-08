Fare l’insegnante oggi: il peso del lavoro sommerso è davvero eccessivo; ormai il docente progetta sempre di meno e compila sempre più carte

Il lavoro del docente è un esercizio di equilibrio precario tra l’ardore della vocazione e il peso di una struttura che sembra aver smarrito la propria bussola pedagogica. Chi vive la scuola dall’interno sa bene che l’insegnamento non inizia e non finisce con il suono della campanella; esiste un ecosistema sommerso, fatto di ore silenziose spese a progettare, a immaginare percorsi e a calibrare l’intervento didattico sulle esigenze di ogni singolo alunno. È in questo spazio di libertà intellettuale che si costruisce la qualità dell’istruzione, eppure è proprio questo spazio a essere oggi il più minacciato e meno riconosciuto.

Negli ultimi anni abbiamo assistito a una deriva burocratica che ha trasformato la figura del docente da intellettuale della formazione a compilatore di dati. Verbali, piattaforme digitali, adempimenti formali e procedure amministrative hanno colonizzato il tempo che un tempo apparteneva alla riflessione pedagogica. Questa ipertrofia documentale non solo genera un carico di lavoro invisibile, svolto sistematicamente tra le mura domestiche e fuori da ogni riconoscimento contrattuale, ma produce un’erosione pericolosa della qualità relazionale. Quando la forma prevale sulla sostanza, il rischio è che la documentazione del processo diventi più importante del processo stesso, lasciando l’insegnante esausto e privo di quelle energie necessarie per la cura del dialogo educativo.

Questa invisibilità è un errore strategico imperdonabile. La progettazione non è un accessorio, ma il fondamento del successo formativo. Pensare che la preparazione di una lezione o la valutazione meditata siano attività “accessorie” significa ignorare la complessità della mente che apprende. È urgente riportare queste attività all’interno di una cornice professionale definita e tutelata. Non si tratta solo di una rivendicazione economica, pur legittima, ma di una battaglia per la dignità del ruolo: serve un tempo scuola che preveda spazi fisici e orari dedicati alla cooperazione tra colleghi e allo studio individuale, affinché il lavoro “dietro le quinte” non sia più un sacrificio personale ma un pilastro istituzionale.

Valorizzare il sommerso significa, in ultima analisi, restituire alla scuola la sua missione originaria. Se vogliamo che l’istruzione torni a essere il motore del Paese, dobbiamo smettere di dare per scontata la passione dei docenti, trattandola come una risorsa inesauribile da sfruttare gratuitamente. È necessario un cambio di paradigma: il tempo della riflessione e della creatività didattica deve essere protetto e istituzionalizzato.

Solo riconoscendo il valore di ciò che non si vede, potremo garantire l’eccellenza di ciò che accade ogni giorno in aula. La scuola non ha bisogno di burocrati impeccabili, ma di professionisti messi nelle condizioni di poter, finalmente, tornare a insegnare con il tempo e la cura che la bellezza di questo mestiere richiede.