Docente tutor sì, ma con esonero

Trovo interessante la figura – di prossima istituzione – del docente tutor e orientatore. Il ministro Valditara ha già messo le mani avanti, dicendo che questo insegnanti avranno sì un impegno maggiore ma guadagneranno anche di più.

Sì, ma dovranno – almeno nella fase iniziale – dividersi fra il normale insegnamento, la frequenza dei previsti corsi di formazione e l’esame alla fine degli stessi.

Non vorrei che ciò significasse tanto lavoro in più per pochi soldi in più.

Mi auguro che almeno sia concessa loro la parziale esenzione dal servizio di cattedra, come già succede per i vicari del dirigente scolastico.

Daniele Orla