Docente tutor, Valditara: “Valorizzeremo docenti e daremo opportunità agli studenti. Its? Un delitto i milioni di posti di lavoro non coperti”

Il Ministro Valditara, ospite di “Agorà estate” su Rai tre, ha parlato anche di docente tutor e riforma degli Its:

“Il docente tutor svolgerà una funzione importante nella personalizzazione della formazione insieme con gli altri colleghi, quindi sarà un coordinatore. La mia idea di scuola è una scuola ritagliata su misura dei talenti, delle abilità del singolo studente, in modo da valorizzarli e far sì che lo studente possa scegliere adeguatamente il percorso successivo. L’idea di valorizzare le figure di docenza rientra nel discorso di ridare autorevolezza agli insegnanti, questo è un primo passo, sono quasi 5mila euro lordi, all’anno ovviamente, mettiamo per la prima volta risorse per pagare quelle attività extracurricolari di formazione, di recupero o di potenziamento che saranno svolte da docenti disciplinari (italiano, matematica, inglese). Questo significa dare ai ragazzi delle opportunità nuove, a chi è in ritardo la possibilità di recuperare, ma anche a chi in classe si annoia perché magari è già più avanti, di avere dei percorsi di accelerazione”.

La riforma degli Its

“Penso sia un delitto nei confronti dei nostri giovani sentir parlare di un milione e 200mila posti di lavoro non coperti per mancanza di qualifiche, o quando sento Confindustria che lamenta una mancanza di 500mila tecnici non specializzati. Da qui l’idea di una grande riforma dell’Istruzione tecnico professionale che renda estremamente competitivo questo settore per far sì che i ragazzi abbiano finalmente delle opportunità professionali e far sì che il nostro sistema produttivo sia competitivo perché il rischio grosso è di mettere fuori mercato anche il nostro sistema produttivo”.