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06.06.2026

Docente va in pensione, i ragazzi salgono sui banchi e gli dedicano “Oh, capitano, mio capitano” – L’emozionante video

Redazione
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"Oh capitano, mio capitano!": studenti in piedi sui banchi per il prof che va in pensione
La voce dei genitori e degli ex alunni

Un saluto da manuale del cinema per un professore che lascia la cattedra dopo una carriera intera. Gli studenti di un liceo scientifico di Bari hanno scelto di congedarsi dal loro insegnante di matematica e fisica con un gesto che ha commosso il web: in piedi sui banchi, a gridare “Oh capitano, mio capitano!”, proprio come nella scena finale de L’attimo fuggente.

“Oh capitano, mio capitano!”: studenti in piedi sui banchi per il prof che va in pensione

Quello che sembrava un momento di caos in classe si è rivelato una sorpresa organizzata con cura. Quando il docente ha aperto la porta dell’aula, ha trovato i suoi alunni in piedi sui banchi, pronti a tributargli l’omaggio reso celebre dal film con Robin Williams. Un gesto spontaneo e carico di affetto, che ha emozionato l’insegnante e fatto il giro dei social dopo la pubblicazione sulla pagina dell’istituto. Tra i commenti, tanti ex studenti hanno condiviso i propri ricordi. Una ex alunna ha scritto di averlo avuto come giovanissimo professore di fisica nei primi anni Novanta, ricordando ancora oggi le sue spiegazioni con nitidezza e ringraziandolo per aver trasmesso a generazioni di ragazzi il valore e il piacere della conoscenza.

La voce dei genitori e degli ex alunni

Il post, pubblicato sul profilo ufficiale della scuola, ha raccolto centinaia di reazioni. “Ha fatto amare la fisica e la matematica anche a chi non ci capiva nulla”, scrive qualcuno. “L’amore per lo studio non si insegna, si trasmette”. E ancora: “Preparato e umano, uno dei pochissimi a fare domande anche a noi genitori per capire meglio i ragazzi”. I commenti restituiscono il ritratto di un insegnante capace di lasciare un segno duraturo, apprezzato non solo dagli studenti ma anche dalle famiglie. “La cosa più dolce”, conclude un genitore, “è che non sono solo i ragazzi ad amarla, capitano, ma anche noi”.

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