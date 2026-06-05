“O capitano! Mio capitano!”, alunni sui banchi per salutare il prof che va in pensione: i colleghi lo attirano e lui pensa al peggio

Una scena che abbiamo visto ormai varie volte negli anni ma che scalda sempre il cuore: una classe di un liceo di Bari ha salutato un proprio insegnante in procinto di andare in pensione mettendo in scena la celebre scena del film “L’attimo fuggente“, in cui gli alunni salutano il prof John Keating, interpretato da Robin Williams, salendo sui banchi recitando la poesia di Walt Whitman “O capitano! Mio capitano!”.

La testimonianza

Il video è diventato presto virale. Molti ex alunni del docente hanno lasciato testimonianze sui social, come riportato da La Repubblica: “È stato mio giovanissimo prof di Fisica nel 1991-92 e ricordo ancora oggi perfettamente le sue spiegazioni! Grazie per aver insegnato a generazioni di studenti il valore e il piacere della conoscenza. Mi avrebbe fatto piacere salutarla e augurarle il meglio per questa nuova fase della sua vita!”, ha scritto una ex alunna.

La complicità dei colleghi

Il docente è stato chiamato dai colleghi in corridoio, ovviamente complici degli alunni, che lo hanno attirato in classe dicendogli che gli alunni stessero “facendo casino”. Il professore si è così avviato verso l’aula con aria preoccupata, convinto, probabilmente, di dover sedare una rissa o richiamare all’ordine alunni vivaci.

E invece, poi, la sorpresa: il docente ha cambiato subito espressione e ha iniziato a sorridere appena ha visto gli alunni in piedi sui banchi che hanno urlato “O capitano! Mio capitano!” e lo hanno accolto con applausi fragorosi. Insomma, una scena che fa ben sperare in un periodo costellato, purtroppo, da aggressioni ai docenti.