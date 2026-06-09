Diretta video

Prima Ora - Notizie del 9 giugno 2026

BreakingNews.
Ascolta le ultime notizie
00:00
00:00
Docenti
09.06.2026

“O capitano! Mio capitano!”, parla il docente protagonista del video virale: “Mi mancheranno gli studenti, meno la burocrazia e i voti”

Redazione
Google Logo Aggiungi come fonte preferita su Google
Indice
La sorpresa e l'emozione
L'artigiano della didattica
Il messaggio ai colleghi

Un video che ha fatto il giro d’Italia: gli studenti di un liceo barese in piedi sui banchi, a recitare “Oh, capitano, mio capitano”, tra applausi e commozione, per salutare il loro professore di matematica e fisica alla vigilia della pensione dopo quasi quarant’anni di carriera. La scena richiama il celebre finale del film L’attimo fuggente e il video degli studenti è diventato virale in pochi giorni, sottolineando il rapporto educativo tra insegnanti e studenti.

La sorpresa e l’emozione

In un’intervista al Corriere, il docente racconta di non essersi aspettato nulla del genere: “Quella mattina avevo intuito che forse qualcuno stesse preparando qualcosa, ma pensavo a un gesto da parte dei colleghi. Quando sono entrato in classe e ho visto studenti di diverse generazioni accogliermi in quel modo, sono stato travolto dall’emozione”. L’intensità del momento ha avuto persino conseguenze fisiche: “Quando tutti sono andati via e si è allentata la tensione emotiva, ho avuto una reazione fisica che non avevo mai sperimentato”. Il professore descrive il gesto come una “promozione”: un riconoscimento inatteso, tanto più significativo per un docente di materie come matematica e fisica, tradizionalmente non tra le più amate dagli studenti.

L’artigiano della didattica

Al centro del suo metodo c’è la relazione umana prima ancora della disciplina. “Non sono un teorico della didattica, mi definisco piuttosto un artigiano della didattica“, spiega il professore, che attribuisce la sua formazione di educatore all’infanzia trascorsa nei vicoli di Bari vecchia e a un lungo impegno parrocchiale come catechista. “In parrocchia non esistevano registri, non esistevano voti, non esisteva l’autorità formale dell’insegnante. Bisognava conquistare l’attenzione attraverso la relazione”. Da quella esperienza ha tratto una convinzione che non lo ha mai abbandonato: “Prima delle discipline ci sono le persone. Un ragazzo non apprende davvero se non si sente accolto e riconosciuto”.

Il messaggio ai colleghi

Alla domanda su cosa gli mancherà di più, il docente risponde senza esitazioni: il confronto quotidiano con i ragazzi. “Mi mancherà il confronto con gli studenti, perché mi mantiene vivo intellettualmente e umanamente. Ho quasi il timore che, smettendo di insegnare, finirò per invecchiare più velocemente”. Non mancheranno invece la burocrazia, i registri elettronici e neppure i voti, che a suo avviso “spesso finiscono per inquinare la relazione educativa”. Al suo successore non lascia ricette, ma un avvertimento: “Questo lavoro richiede una vocazione autentica, non è un mestiere che si può fare come ripiego”. Sul significato del video diventato virale, la riflessione è più ampia: “Forse ricorda a tutti una cosa semplice: la scuola non è soltanto il luogo dei conflitti. È soprattutto un luogo di crescita culturale, umana e, oserei dire, anche spirituale”.

pensione

Docente va in pensione, i ragazzi salgono sui banchi e gli dedicano “Oh, capitano, mio capitano” – L’emozionante video

“O capitano! Mio capitano!”, alunni sui banchi per salutare il prof che va in pensione: i colleghi lo attirano e lui pensa al peggio

Il “rebus” delle riliquidazioni delle pensioni Scuola dopo il CCNL 2022-2024: una guida per orientarsi

Proroga pensione, nuove indicazioni INPS per i lavoratori

Età pensionabile prevista per il 2027 e 2028 e fondo pensione ESPERO

Non sei ancora un utente TS+?

Registrati gratuitamente in pochi passi per ricevere notifiche personalizzate e newsletter dedicate

REGISTRATI

I nostri Corsi

I Salesiani fanno sul serio con l’IA. E arriva il Garante

Aluisi Tosolini

Scrutini ed esami, traghetto Procida-Ischia in avaria: docenti vanno a scuola in gommone per arrivare in orario

Redazione

Algoritmo supplenze, il docente è rinunciatario solo per le sedi richieste: la sentenza della Corte di Cassazione che risarcisce i docenti – VIDEO

Francesco Orecchioni

Quanto guadagna un collaboratore scolastico? Gli importi del nuovo CCNL 2022/2024

Lara La Gatta
vai alla ricerca avanzata