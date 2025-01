Docenti all’estero, bando entro la fine di gennaio: dove sarà pubblicato e i requisiti per partecipare

Il MAECI, Ministero degli Esteri, ha inviato la scorsa settimana alle organizzazioni sindacali informativa sindacale sul prossimo bando di selezione del personale scolastico da inviare all’estero a partire dall’anno scolastico 2025/26 per le graduatorie esaurite o in via di esaurimento. Lo riporta Flc Cgil.

Docenti all’estero, bando imminente

In relazione allo stato delle nomine effettuate nell’a.s. 2024/25 gli insegnanti interessati dovrebbero essere:

docenti scuola di infanzia posto comune e sostegno (area linguistica Inglese – Francese – Spagnolo – Tedesco)

docenti scuola primaria (F – T- S)

docenti sostegno scola primaria (I – F – S – T)

docenti sostegno scuola secondaria di I e II grado (I – F – S – T)

docenti classi di concorso A09 – A27 – A48 (I – F – S – T); A11 (F – S – T); A28 (I – S – T); A12 (F – T); A19 (I – F); A51 (I)

Il bando dovrebbe essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale probabilmente entro il mese di gennaio. Il bando e tutte le informazioni sulla selezione saranno pubblicati nell’apposita pagina del Ministero degli Esteri:

Docenti all’estero, i requisiti

Ecco, come riporta Anief, i requisiti che devono avere i docenti in servizio all’estero.

Criteri generali e requisiti di ammissione alla selezione

Alla selezione è ammesso a partecipare, a domanda, il personale docente, con contratto di lavoro a tempo indeterminato che all’atto della domanda abbia maturato, dopo la nomina in ruolo, un servizio effettivamente prestato, dopo il periodo di prova, di almeno tre anni scolastici in territorio metropolitano nel ruolo di appartenenza.

Hanno titolo a partecipare alla selezione per l’insegnamento della lingua e della cultura italiana nelle iniziative scolastiche di cui all’articolo 10 del Decreto Legislativo di livello primario, nell’ambito delle SCI, i docenti di scuola primaria.

Non sono ammessi alla selezione coloro che:

nell’arco dell’intera carriera abbiano già svolto più di un mandato all’estero anche se inferiore o pari a sei anni, inclusi gli anni in cui abbia avuto luogo l’effettiva assunzione in servizio;

abbiano svolto un mandato di servizio all’estero novennale o comunque un mandato superiore a sei anni;

non possano assicurare una permanenza all’estero per sei anni scolastici a decorrere dall’anno scolastico 2025/2026. Di anno in anno, in occasione dell’individuazione dei candidati per la destinazione all’estero, saranno successivamente depennati dalle relative graduatorie coloro che non potranno assicurare la permanenza all’estero per i successivi sei anni;

prestino attualmente servizio all’estero in quanto non sarebbe garantito il sessennio di effettivo servizio in territorio nazionale previsto dall’art. 21, comma 1 del Decreto Legislativo.

Requisiti culturali e professionali del personale docente

avere una certificazione della conoscenza della lingua straniera per cui si partecipa non inferiore al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER), fra quelle relative alle aree linguistiche stabilite dall’articolo 5, comma 4, del presente bando, rilasciata da uno degli Enti Certificatori di cui al decreto ministeriale MI n. 62 del 10 marzo 2022 come modificato dal Decreto Dipartimentale MIM del 21 novembre 2024, n. 2813.

Ai sensi dell’articolo 4 del Decreto Ministeriale MI del 10 marzo 2022, n. 62 “Ai fini di cui all’articolo 1, comma 2, è valutato corrispondente con il livello C1 del QCER il possesso di laurea di vecchio ordinamento nelle relative lingue straniere quadriennali oppure laurea specialistica o magistrale con almeno 36 CFU nelle relative lingue straniere. La corrispondenza al livello C1 di dette lauree non può essere valutabile come certificazione ai fini di concorsi e graduatorie del personale docente nel caso in cui il titolo di accesso alle procedure concorsuali sia la medesima laurea”;

aver partecipato ad almeno un’attività formativa della durata non inferiore a 25 ore, organizzata da soggetti accreditati dal MIUR ai sensi della direttiva del 21 marzo 2016 n. 170, su tematiche afferenti all’intercultura o all’internazionalizzazione.

Requisiti professionali