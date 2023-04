Docenti all’estero, ecco il bando: domande entro il 2 maggio 2023

Il Ministero degli Affari Esteri ha pubblicato un bando di selezione di docenti da destinare all’estero, a partire dall’anno

scolastico 2023/2024.

Alla selezione è ammesso a partecipare, a domanda, il personale docente, con contratto di lavoro a tempo indeterminato che all’atto della domanda abbia maturato, dopo la nomina in ruolo, un servizio effettivamente prestato, dopo il periodo di prova, di almeno tre anni scolastici in territorio metropolitano nel ruolo di appartenenza: classe di concorso/posto (infanzia-primaria) per i docenti. Non si valuta l’anno scolastico in corso.

Il candidato deve produrre apposita istanza esclusivamente attraverso il portale Selezioni del

MAECI reperibile al seguente link https://personalescuole.esteri.it/ e sul sito istituzionale del MAECI

al seguente link Selezione del personale della scuola da destinare all’estero – Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

La scadenza per l’incio della domanda è fissata al 2 maggio 2023.