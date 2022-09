Docenti di sostegno. Che cosa prevede la nuova procedura per l’immissione in ruolo

Docenti di sostegno. Che cosa prevede la nuova procedura per l’immissione in...

In data odierna, 29 settembre 2022 entra in vigore quanto previsto dal comma 980 della legge di bilancio del 2021, dove espressamente viene autorizzato il Ministero dell’istruzione a bandire dei concorsi sui posti vacanti di sostegno.

Procedura concorsuale

La suddetta autorizzazione prevede che la procedura si svolga a livello nazionale su base regionale esclusivamente in caso di esaurimento delle graduatorie utili per l’immissione in ruolo dei docenti di sostegno.

Requisiti richiesti

Possono partecipare gli aspiranti docenti di sostegno che hanno conseguito la specializzazione ai sensi della normativa vigente e i docenti che hanno conseguito il titolo di specializzazione all’estero, fermo restante che la loro partecipazione è subordinata alla piena validità del titolo nei paesi ove è stato conseguito e al suo riconoscimento in Italia.

Graduatoria docenti di sostegno

Secondo le disposizioni vigenti, considerato che i docenti specializzati di fatto sono riconosciuti abilitati al ruolo di sostegno, non saranno chiamati a svolgere alcuna prova selettiva, ma saranno inseriti in una graduatoria, aggiornata ogni due anni, dalla quale si attinge per le nomine a tempo determinato fino al 31 agosto.

Contratto a tempo determinato

Il docente è immesso in ruolo con contratto a tempo indeterminato con inizio dal primo settembre dell’anno scolastico successivo, solo dopo aver superato l’anno di prova con test finale e con prova disciplinare di idoneità secondo le disposizioni previste dal decreto 226 del 16 agosto 2022.

Non superamento dell’anno di prova

I candidati, che non dovessero superare l’anno di prova con test finale e prova disciplinare, potranno ripetere la procedura soltanto una seconda volta e nel caso dovesse essere negativa m al docente verrebbe annullato il contratto.