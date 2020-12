Docenti di sostegno, nuove assunzioni e finanziamenti nella Legge di Bilancio

Nella serata di ieri, 27 dicembre, è stata approvata alla Camera la Legge di Bilancio, che ora passa al Senato per l’approvazione definitiva.

Per quanto riguarda l’Istruzione, sono stati stanziati oltre 3,7 miliardi di cui 2,2 per finanziare la spesa corrente e più di 1,5 per gli investimenti.

25 mila nuovi insegnanti di sostegno

Tra le varie misure riguardanti la scuola, la Legge di Bilancio prevede un piano pluriennale di immissione in ruolo di 25 mila docenti di sostegno.

Il piano sarà accompagnato da appositi fondi per la formazione degli insegnanti sui temi dell’inclusione e per l’acquisto di ulteriori ausili didattici.

Ogni due anni un concorso per docenti specializzati

La Manovra prevede anche una innovativa procedura concorsuale per reclutare docenti specializzati sul sostegno. Il concorso sarà bandito ogni due anni e sarà disciplinato da un apposito decreto del Ministro dell’Istruzione.

Aggiornamento delle graduatorie

Sempre ogni due anni, le graduatorie potranno essere integrate e il punteggio dei candidati presenti in graduatoria sarà aggiornato sulla base dei nuovi titoli conseguiti nel frattempo.

Finanziamenti per scuole paritarie

Alla Camera è stato anche incrementato, per il 2021, il finanziamento alle scuole paritarie che accolgono alunne e alunni con disabilità.