Registrati
Diretta video

Primo piano | Compiti assegnati entro le lezioni e uso del diario

guarda
Attualità
28.09.2026
Aggiornato alle 23:39

Docenti e Ata, l’anticipo pensionistico passa per il riconoscimento del burnout a scuola: Rosano (Anief) annuncia l’idea d’inserire lo stress da lavoro nel contratto – VIDEO

Alessandro Giuliani
Google Logo Aggiungi come fonte preferita su Google

Stavolta la trattativa con la parte pubblica per il rinnovo normativo del contratto collettivo nazionale di lavoro Istruzione e Ricerca 2025/27 sta entrando davvero nel vivo: lunedì 28 settembre i sindacati rappresentativi del “compartone” sono saliti all’Aran per svolgere il quarto incontro.

Daniela Rosano, segretaria generale Anief, ricorda ai microfoni della ‘Tecnica della Scuola’ quali sono i temi che il sindacato sta portando all’attenzione con la parte pubblica: “chiediamo – ha detto la sindacalista – l’equiparazione, per contratto, del trattamento giuridico ed economico del personale, dopo che tante cose sono state già migliorate, come la Carta del docente e l’assicurazione sanitaria estese ai docenti con supplenza annuale, ma anche l’Rpd e la Cia estese al personale precario con supplenze brevi“.

“Oltre a ciò – ha continuato la segretaria generale Anief -, un altro tema è quello della tutela della salute e della prevenzione del burnout“, lo stress cronico derivante da attività lavorative particolarmente faticose, in questo caso a livello relazionale e mentale, “che devono essere collocate all’interno del Contratto collettivo nazionale di lavoro”.

“Attraverso un Osservatorio nazionale – ha concluso Rosano – vogliamo capire l’entità del fenomeno, sapere quanto è realmente diffuso” proprio nella categoria dei dipendenti scolastici, “così da attivare iniziative di prevenzione e un meccanismo di pensionamento anticipato”.

BurnoutDaniela Rosano (Anief)Pensione anticipataPensioni docenti

Il lavoro a scuola produce stress, lo dice l’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro: è giunta l’ora di prendere provvedimenti

Anno sabbatico per docenti retribuito, indennità ai fuorisede, burnout e pensione a 60 anni: le proposte Anief per la scuola

Burnout docenti: classi difficili, burocrazia, genitori intrusivi. Come insegnare soddisfatti?

Motivazione docenti a terra, come risollevarla? Cosa può fare la scuola?

Burnout docenti, come insegnare soddisfatti? Non esiste una formula magica, solo alcuni suggerimenti

Non sei ancora un utente TS+?

Registrati gratuitamente in pochi passi per ricevere notifiche personalizzate e newsletter dedicate

REGISTRATI

I nostri Corsi

Compiti assegnati all’ultimo momento a 3 alunni su 4, primi apprezzamenti per la Nota Valditara che impone ai prof di assegnarli entro pranzo del giorno prima. Partecipa al SONDAGGIO

Alessandro Giuliani

Docenti e Ata, l’anticipo pensionistico passa per il riconoscimento del burnout a scuola: Rosano (Anief) annuncia l’idea d’inserire lo stress da lavoro nel contratto – VIDEO

Alessandro Giuliani

Chiamare licei gli istituti tecnici e professionali non li rende uguali

Eugenio Tipaldi

Le nostre scuole hanno bisogno di ponti, non di muri

Monica Piolanti
vai alla ricerca avanzata