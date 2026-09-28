Le nostre scuole hanno bisogno di ponti, non di muri

Mentre il dibattito politico e pubblico torna ad agitarsi con insistenza intorno a percentuali, tetti numerici e barriere identitarie da erigere dentro le aule, il rischio reale e tangibile è smarrire completamente il senso profondo del fare scuola oggi. Ridurre l’istituzione scolastica a un terreno di scontro ideologico significa ignorare colpevolmente la complessità viva che ogni giorno abita i banchi, fatta di volti, storie, attese e fragilità che chiedono soltanto di essere ascoltate e accolte anziché confinate o stigmatizzate.



Ma quale idea di futuro stiamo consegnando ai nostri giovani se trasformiamo i luoghi della crescita in spazi di divisione e sospetto preventivo? La classe non è mai un numero da contingentare freddamente o un’unità burocratica da omologare per circolare ministeriale, ma una comunità in nuce, uno spazio relazionale ed etico in cui la diversità non rappresenta una minaccia per l’identità collettiva, bensì la sua più autentica, fertile e irrinunciabile ricchezza. Quando si evocano tetti massimi di studenti o divisioni preventive basate sull’origine, si sposta lo sguardo dal vero cuore del problema educativo: la qualità dell’offerta formativa, il tempo e le risorse strutturali investite nella didattica quotidiana, e il supporto reale a chi sperimenta barriere linguistiche o sociali.



Davvero crediamo che recintare i problemi serva a risolverli, o è soltanto un modo comodo per smettere di affrontarli nei collegi docenti e nelle aule? Chi vive la scuola “dal basso” – tra i corridoi affollati, le riunioni fiume dei consigli di classe e la gestione quotidiana di una didattica sempre più complessa – sa bene che l’inclusione non è uno slogan astratto, ma una pratica faticosa che richiede strumenti concreti. Invece di inseguire logiche anacronistiche di separazione o di ghettizzazione mascherate da un malinteso rigore, la risposta alle difficoltà di integrazione può e deve essere esclusivamente ed eminentemente educativa.



Significa potenziare concretamente l’organico dei docenti, investire con decisione su laboratori e percorsi di lingua italiana mirati fin dai primi giorni di inserimento, valorizzare i mediatori culturali come ponte stabile e sicuro tra la scuola e il territorio, e stringere un patto di corresponsabilità educativa davvero solido, trasparente e condiviso con le famiglie. Non dovremmo forse chiederci se le risorse messe in campo dalle istituzioni siano realmente all’altezza delle sfide titaniche che i nostri insegnanti affrontano ogni singolo giorno in trincea?

La scuola italiana non ha bisogno di muri che dividano né di etichette che ghettizzino precocemente i nostri ragazzi, ma di investimenti economici coraggiosi e di una visione culturale lungimirante. Un orizzonte in cui l’inclusione non venga vissuta dai dirigenti e dai docenti come un’emergenza da arginare con provvedimenti spot, ma venga finalmente riconosciuta come il pilastro fondamentale per la crescita di una cittadinanza democratica, aperta, coesa e capace di affrontare il futuro con competenza e spirito critico. Qual è il reale valore di una nazione che abdica al suo compito formativo più alto, preferendo la scorciatoia amministrativa dell’esclusione alla fatica, bellissima e generativa, dell’inclusione consapevole e responsabile? Pensare la scuola come a un laboratorio permanente di democrazia significa accettare senza riserve la sfida della complessità sociale, rifiutando ogni tentazione di cedere a scorciatoie burocratiche o a visioni identitarie che nulla hanno a che spartire con i principi fondanti della nostra Costituzione.



Ogni volta che si immagina di arginare il disagio o l’eterogeneità attraverso il controllo numerico o la segregazione per classi parallele, si fallisce miseramente il mandato formativo primario, che consiste nell’offrire a ciascun alunno gli strumenti per l’emancipazione culturale e personale. Come possiamo pretendere che le nuove generazioni diventino costruttori di ponti se insegniamo loro, attraverso l’esempio delle nostre leggi e dei nostri dibattiti pubblici, l’arte sottile dell’isolamento e del rifiuto dell’altro? L’insegnamento, d’altronde, non potrà mai essere ridotto a una procedura seriale o a una gestione notarile delle presenze, configurandosi invece come un atto di attenzione artigianale e politica. Un agire che esige coraggio istituzionale, rispetto incondizionato per le differenze individuali e la ferma consapevolezza che il compito di un educatore è sempre quello di aprire porte e finestre sul mondo, mai di sbarrarle in nome di una presunta purezza che nega la storia e la realtà del nostro tempo. Fino a quando continueremo a guardare al cambiamento con la paura di chi si difende anziché con la curiosità di chi cresce? La risposta, oggi più che mai, interpella la coscienza di ciascuno di noi e il futuro stesso della nostra Repubblica.