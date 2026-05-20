Docenti, graduatorie interne d’istituto per individuare eventuali perdenti posto: chi si avvale dei benefici della L. 104/92 rimane fuori, ma non sempre

Con l’entrata in vigore del CCNI sulla mobilità per il triennio 2025/2028 sono stata apportare delle modifiche in merito alla valutazione dei titoli che direttamente interferiscono con la compilazione delle graduatorie interne d’istituto.

Graduatorie interne

In relazione all’organico di diritto di ogni singolo istituto, qualora si dovesse presentare la condizione di ridurre i posti ogni singola scuola, al fine di individuare i docenti soprannumerari, annualmente il dirigente scolastico elabora delle graduatorie interne nel rispetto delle regole previste dal CCNI: al loro interno sono inseriti i docenti con contratto a tempo indeterminato in servizio in quella determinata scuola, per classi di concorso e per tipologia di posto.

Criteri per la compilazione delle graduatorie

Secondo i criteri indicati nel CCNI, i docenti di ruolo in servizio in una determinata istituzione scolastica sono inseriti nella graduatoria di loro competenza in relazione al punteggio spettante dato dal servizio di ruolo e non di ruolo, del servizio prestato in continuità nella stessa scuola, dai motivi di famiglia e dai titoli posseduti. Fermo restando che i docenti di ruolo entrati a far parte dell’organico d’istituto, col primo settembre dell’anno in corso, vanno inseriti in coda.

Chi non va inserito

Non vanno inseriti nelle graduatorie interne d’istituto i docenti di ruolo facenti parte dell’organico d’istituto che rientrano nelle categorie elencate nell’art. 13 del CCNI e che beneficiano della precedenza nella mobilità territoriale, ad esclusione dei docenti non vedenti o emodializzato, per i quali la precedenza è prevista anche per la mobilità professionale.

Docenti esclusi dalla graduatoria d’istituto

Sono esclusi dalle graduatorie interne d’istituto, in riscontro all’art. 13 del CCNI sulla mobilità :

I docenti con disabilità personale superiore ai due terzi o con maggiorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della legge 648/90

I docenti che necessitano di particolari cure a carattere continuativo per gravi patologie

I docenti con disabilità prevista dall’art. 33 c. 6 della legge 104/92.

Inoltre sono esclusi i docenti caregiver che prestano assistenza in qualità di:

Genitori anche adottivi del disabile in situazione di gravità o a chi, individuato dall’autorità giudiziaria competente, esercita legale tutela del disabile in situazione di gravità;

Coniuge, parte dell’unione civile, convivente di fatto di disabile in situazione di gravità;

Figli che prestano assistenza al genitore disabile in situazione di gravità

Fratelli e sorelle non conviventi del soggetto disabile in situazione di gravità.

Quando si è esclusi dalla graduatoria interna

Per essere esclusi dalla graduatoria d’istituto i docenti caregiver devono:

assistere un familiare disabile grave,

avere titolo ai permessi previsti dalla legge 104/92 o al congedo straordinario

aver presentato la domanda di trasferimento verso quel comune o verso il sub distretto di residenza del disabile.

Mentre sono inclusi nella graduatoria d’istituto qualora il familiare da assistere vive in un altro comune o in un altro sub distretto e il docente non ha presentato la domanda di mobilità verso quel determinato comune di residenza del familiare disabile grave.

Compito della direzione

La direzione nell’elaborare la graduatoria interna d’istituto, per quanto riguarda i docenti caregiver, per escluderli dalla graduatoria, deve verificare l’esistenza:della documentazione relativa alla legge 104/92, del diritto del docente ad assistere il parente e accertare che il docente abbia presentato la domanda di mobilità per il comune o per il sub distretto di residenza del disabile da accudire.