Il vero problema che il pianeta dovrà affrontare nei prossimi decenni è quello del calo demografico. Le conseguenze sui sistemi scolastici saranno enormi.

Un bel saggio di Michele Bruni pubblicato della testata specializzata Neodemos torna sul tema del declino demografico che, pur essendo considerato dagli esperti, il problema più grave che buona parte del pianeta dovrà affrontare nei prossimi decenni, sembra però interessare molto poco la stessa opinione pubblica.

Dalla paura della sovrappopolazione al silenzio sul declino demografico

Nel secondo dopoguerra il mondo occidentale fu attraversato da una profonda inquietudine: la popolazione mondiale cresceva a ritmi mai visti prima e molti temevano che il pianeta non sarebbe stato in grado di sostenere quell’espansione. Nacque così quello che gli studiosi hanno definito The Great Demographic Debate, il grande dibattito demografico che, tra gli anni Cinquanta e Settanta, coinvolse scienziati, economisti, governi e movimenti sociali.

Oggi, paradossalmente, mentre le principali istituzioni internazionali annunciano la fine della lunga fase di crescita della popolazione umana e l’avvicinarsi di un declino demografico globale, il tema sembra essere quasi completamente scomparso dal dibattito pubblico. Una trasformazione storica di enorme portata viene affrontata con sorprendente indifferenza, non solo dalla politica, ma anche da gran parte degli esperti.

Quando il mondo temeva l’esplosione demografica

Negli anni del boom demografico, autorevoli studiosi come Fairfield Osborn, William Vogt e Rachel Carson alimentarono una visione fortemente pessimistica del futuro. Le proiezioni mostravano che nei paesi in via di sviluppo la popolazione cresceva rapidamente grazie al calo della mortalità, mentre la natalità rimaneva elevata.

A queste preoccupazioni si aggiungevano le teorie economiche secondo cui una crescita eccessiva della popolazione avrebbe rallentato lo sviluppo economico. In piena Guerra Fredda, gli Stati Uniti arrivarono persino a considerare la sovrappopolazione come una possibile minaccia geopolitica, convinti che povertà e instabilità avrebbero favorito l’espansione del comunismo.

Libri come The Population Bomb di Paul Ehrlich e The Limits to Growth del Club di Roma divennero i simboli di quell’epoca. La questione raggiunse il suo apice politico nel 1974, durante la Conferenza mondiale sulla popolazione di Bucarest, alla quale parteciparono 135 paesi.

Ma il fronte internazionale era profondamente diviso. I paesi del Terzo Mondo, sostenuti da Unione Sovietica e Cina, respinsero la proposta americana di fissare obiettivi di riduzione della crescita demografica. Celebre rimase lo slogan del ministro della Sanità indiano: “Lo sviluppo è il miglior contraccettivo”.

Dalla pianificazione familiare alle politiche coercitive

La fine degli anni Settanta vide però l’attuazione dei due più radicali interventi antinatalisti della storia contemporanea: la campagna di sterilizzazioni forzate promossa in India durante lo stato d’emergenza di Indira Gandhi e, soprattutto, la politica del figlio unico introdotta dalla Cina nel 1980.

Nonostante questi eventi, proprio negli anni Ottanta il grande fronte anti-sovrappopolazione iniziò a sgretolarsi. Le previsioni catastrofiche di carestie globali non si realizzarono, anche grazie alla cosiddetta “rivoluzione verde”, che aumentò enormemente la produttività agricola.

Parallelamente, l’economista Julian Simon pubblicò The Ultimate Resource, sostenendo una tesi opposta a quella neomalthusiana: non era la popolazione a rappresentare il problema, ma al contrario la principale risorsa per lo sviluppo economico e tecnologico.

A cambiare definitivamente il clima culturale contribuì anche la svolta politica americana. Sotto la pressione dei movimenti cristiani conservatori, l’amministrazione Reagan impose restrizioni ai finanziamenti internazionali destinati alle organizzazioni che promuovevano l’aborto nell’ambito della pianificazione familiare. Nel frattempo, l’esplosione dell’epidemia di AIDS spostò l’attenzione globale verso altre emergenze sanitarie.

Il “problema popolazione” scompare

Il punto di svolta definitivo arrivò nel 1994, durante la Conferenza Internazionale sulla Popolazione e lo Sviluppo del Cairo. In quell’occasione il tema della sovrappopolazione uscì praticamente dall’agenda internazionale, sostituito dalle questioni legate ai diritti riproduttivi e all’uguaglianza di genere.

Da allora, la “grande demografia” — quella che studia i rapporti tra popolazione, economia e società — è progressivamente uscita dal centro del dibattito pubblico.

Eppure oggi le principali istituzioni statistiche internazionali concordano su un dato storico: la crescita della popolazione mondiale sta rallentando rapidamente e nel corso di questo secolo potrebbe trasformarsi in un vero e proprio declino.

Un dibattito quasi inesistente

Nonostante la portata epocale del fenomeno, gli interventi sul tema restano sorprendentemente pochi.

Tra coloro che hanno lanciato l’allarme vi è Nicholas Eberstadt, che già nel 2001 parlava di “implosione demografica”, prevedendo società sempre più anziane, crescita economica rallentata e sistemi di welfare sotto pressione. Più recentemente, economisti come Jesús Fernández-Villaverde e Dean Spears hanno sottolineato i rischi economici di una popolazione in contrazione: meno innovazione, minore dinamismo produttivo e stagnazione.

Persino Elon Musk ha più volte sostenuto pubblicamente posizioni pronataliste, arrivando a finanziare iniziative di ricerca dedicate al rapporto tra popolazione e benessere economico.

Dall’altra parte, le voci favorevoli a una riduzione della popolazione sono poche. Alcune associazioni ambientaliste continuano a sostenere la necessità di stabilizzare la popolazione mondiale per ridurre la pressione sugli ecosistemi. Altri studiosi insistono invece sul fatto che i prossimi decenni saranno segnati da crisi climatiche, perdita di biodiversità e scarsità di risorse aggravate dall’attuale livello demografico.

Una sfida completamente nuova

La vera questione, però, non è più scegliere tra catastrofismo demografico ed ottimismo tecnologico. Il problema è che il mondo sembra impreparato ad affrontare una transizione storica senza precedenti: il possibile declino della popolazione mondiale.

Per decenni governi e istituzioni hanno discusso di come rallentare la crescita demografica. Oggi, invece, molti paesi devono fare i conti con natalità in caduta libera, rapido invecchiamento della popolazione e sistemi economici costruiti sull’idea di una crescita continua.

Limitarsi a denunciare le crisi ambientali dei prossimi decenni o, al contrario, a temere il rallentamento economico non basta più. Occorre iniziare a riflettere concretamente su come adattare società, economia e welfare a un mondo che, per la prima volta nella storia moderna, potrebbe diventare progressivamente meno popolato.