Docenti idonei 2020: sbloccato lo scorrimento, si apre la strada alle assunzioni

Dopo mesi di incertezza e attese, si sblocca finalmente la questione degli idonei non vincitori del concorso docenti 2020. A renderlo noto è il movimento Idonei 2020, che nei giorni scorsi ha incontrato il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara.

Il nodo riguardava lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi ordinari 498 e 499 del 2020, bloccato per ragioni amministrative e politiche. Un blocco che rischiava di escludere dall’assunzione centinaia di docenti dichiarati idonei dopo le prove, ma finora rimasti ai margini del sistema di reclutamento scolastico.

Il comunicato del movimento sottolinea come, grazie all’intervento del ministro Valditara, si sia superato l’ostacolo, permettendo finalmente agli idonei di essere presi in considerazione per le immissioni in ruolo. Un traguardo atteso e frutto di un lungo lavoro di interlocuzione con l’amministrazione, già avviato lo scorso anno e che ha portato ai primi scorrimenti.

Particolarmente significativo il caso della Toscana, dove la graduatoria di merito della Scuola primaria risulta ormai esaurita, a dimostrazione della necessità concreta di assumere nuovo personale.

Mentre si avvia alla conclusione la fase PNRR dei concorsi e si attende il bando di un nuovo ciclo, il movimento tiene a precisare che i docenti idonei del 2020 manterranno il diritto allo scorrimento, tutelando così il merito e l’impegno di chi ha già superato tutte le prove previste.