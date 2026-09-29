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29.09.2026

Docenti, l’aggressione subita a scuola è riconosciuta come infortunio sul lavoro? Risponde l’esperto

Sara Adorno
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Indice
L'aggressione subita a scuola è riconosciuta come infortunio sul lavoro?
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La scuola è iniziata da poche settimane, ma sono già tanti i casi di aggressione nei confronti dei docenti.

Quali sono gli strumenti che le scuole possono mettere in campo per la protezione degli insegnanti? Come sono cambiate le leggi nel corso degli anni, man mano che il fenomeno delle aggressioni diventava sempre più grave?

A rispondere a queste domande, nella nostra diretta di giovedì 24 settembre, sono stati i professori Lucio Ficara e Salvatore Pappalardo, esperti di normativa scolastica de La Tecnica della Scuola.

L’aggressione subita a scuola è riconosciuta come infortunio sul lavoro?

A questa domanda, il prof Ficara ha risposto: “L’aggressione subita a scuola è riconosciuta come infortunio sul lavoro ed è coperta dall’assicurazione INAIL. Qualora la diagnosi evidenzi un danno o trauma psicologico, l’INAIL rimborsa le spese sostenute dal docente per le sedute di terapia psicologica necessarie al recupero dell’integrità psicofisica”.

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