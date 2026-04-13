BreakingNews.
Ascolta le ultime notizie
00:00
00:00
Attualità
13.04.2026

“Picchiato a scuola perché gay”: Guillermo Mariotto compie 60 anni, il ricordo delle violenze e l’appello contro i bulli

Redazione

Si capiva che ero gay, vestivo in un certo modo, forse più elegante degli altri. I bulli sbroccavano perché ero forte nello sport, ciò li mandava letteralmente in bestia: figurarsi, un omosessuale…”. Sono le parole di Guillermo Mariotto, stilista, designer e personaggio televisivo – volto noto della trasmissione “Ballando con le stelle”, a cui partecipa dal lontano 2005 – rilanciate dal Corriere della Sera in occasione dei sessant’anni dell’artista. Mariotto, venezuelano trapiantato in Italia, aveva raccontato la sua infanzia in un’intervista del 2023, nella quale aveva dedicato ampio spazio ai suoi trascorsi scolastici.  

“Stare chiusi in un bagno e non sapere a chi potersi rivolgere, non ai genitori, non a un fratello, non a un amico, è una tortura, un incubo”, aveva detto. “A me andò bene, reagii, picchiai i bulli che mi dicevano che ero gay. Ero forte, battagliero. Ma non tutti hanno questo carattere, c’è chi si chiude in se stesso”. Lo stilista aveva rievocato in particolare un episodio avvenuto nel campo di calcio dell’istituto che frequentava. “Ero sui 13 anni e quel giorno giocavo in difesa. Come sempre ero bersagliato da insulti irriferibili. All’ennesimo, esplosi. Raggiunsi a centrocampo il boss del gruppo con cui avevo già questionato, un malandrino, tale Muniz, e gli montai sulle spalle, strappandogli i capelli dalla testa. Fu spettacolare, una scena davanti a genitori e professori”.

Il designer aveva dedicato anche alcune riflessioni alla famiglia, in relazione al suo orientamento sessuale. “Mio fratello arrivò a dirmi che ero la macchia del nostro cognome, papà e mamma… mah, siamo lì”. Non tutti, per fortuna, condividevano questo atteggiamento. “Volevo un gran bene alla favolosa nonna materna, Leonor. Ripeteva: ‘Guarda che non sei sbagliato, sei solo nato nel posto sbagliato. Prenditi una laurea e vai via da qui'”. Un suggerimento colto al volo. “Seguii il consiglio di nonna Leonor, andai in California, oasi di libertà, e mi laureai al College of Arts in disegno industriale”. Poi la carriera, il trasferimento in Italia, il successo in televisione. Senza mai dimenticare le origini. “Dico sempre ai ragazzi; se vedete un bullo in azione, segnalatelo. Non lasciate da sola la vittima: sennò siete complici anche voi”.

Aggressioni

Colpi di forbici nei bagni di scuola, la 12enne che ha aggredito la compagna avrebbe emulato un video visto sui social

Aggressioni nelle scuole, a Parma la Questura invia la polizia per i controlli. “Richiesta dei dirigenti scolastici”

Docente accoltellata a Bergamo, il tredicenne che ha colpito seguito da un “servizio di neuropsichiatria infantile”

Docenti aggrediti, il focus de “La Tecnica della Scuola” su Rei Tv: “Controlli e metal detector non bastano, ecco perché”

Docenti aggrediti, l’insegnante e content creator Sandro Marenco: “La scuola torni a essere un luogo di accoglienza”

Non sei ancora un utente TS+?

Registrati gratuitamente in pochi passi per ricevere notifiche personalizzate e newsletter dedicate

REGISTRATI

I nostri Corsi

“Un anno di scuola”, il film di Samani conquista la critica: “Teen movie tra amori, amicizie, e fratture con gli adulti”

Redazione

Mobilità ATA, è giunta la scadenza per presentare domanda: 13 aprile 2026

Lara La Gatta

Maestra in pensione 91enne incontra gli ex alunni: “Forse se si ricordano di me è perché qualcosa di buono ho fatto”

Redazione

Maturità 2026, scadenza 13 aprile per domande per commissari e presidenti. Castellana (Gilda): compensi indecorosi, tabelle ferme al 2007, serve raddoppiare gli importi

Lara La Gatta
vai alla ricerca avanzata