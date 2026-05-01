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Attualità
01.05.2026
Aggiornato il 29.04.2026 alle 11:30

Docenti aggrediti e sbeffeggiati da alunni e genitori. La parola a chi lavora nelle scuole. Guarda il video con Giuliani e Marenco

Redazione

Un episodio che ha turbato il mondo della scuola e dato vita a tante domande, rimettendo in discussione il patto educativo tra scuola e famiglie. Parliamo dell’aggressione avvenuta lo scorso 25 marzo a Trescore Balneario, in provincia di Bergamo, dove la docente Chiara Mocchi è stata accoltellata da un suo alunno di 13 anni, che ha ripreso tutta la scena con il telefonino.

La Tecnica della Scuola ha deciso di dedicare una trasmissione a questa inquietante vicenda, le cui cause remote sembrano più complesse di quanto la mera cronaca riesca a cogliere. A intervenire nel corso dell’incontro il direttore della nostra testata, Alessandro Giuliani, e il docente e content creator Sandro Marenco.

Nel corso della trasmissione saranno rilanciati anche i risultati di un sondaggio, realizzato nell’ambito di un nostro focus, da cui risulta che più di sette docenti su dieci sono oggetto di aggressioni. Non da parte dei ragazzi, ma di chi dovrebbe educarli all’educazione e al rispetto sin dalla più tenera età: i loro genitori.

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