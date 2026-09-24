Docenti nel mirino: minacce, aggressioni, violenze. Come difendersi (e cosa dice la normativa) – DIRETTA ORE 15.00

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La scuola è iniziata da poche settimane, ma sono già tanti i casi di aggressione nei confronti dei docenti. Il caso più eclatante è quello avvenuto in una secondaria di primo grado di Roma, dove uno studente tredicenne ha accoltellato la sua insegnante, dopo aver annunciato sui social network il suo insano progetto. Ma ci sono stati anche casi in cui i progetti di aggressione sono stati bloccati sul nascere, per fortuna senza conseguenze. La preoccupazione per la sicurezza dei docenti, tuttavia, rimane.

Quali sono gli strumenti che le scuole possono mettere in campo per la protezione degli insegnanti? Come sono cambiate le leggi nel corso degli anni, man mano che il fenomeno delle aggressioni diventava sempre più grave? Come cogliere i segnali di allarme per intercettare il disagio dei ragazzi ed evitare che si possano concretizzare situazioni di pericolo? Sono solo alcune delle domande che si pongono i docenti, straniti da fatti di cronaca sempre più inquietanti, che rischiano di compromettere il clima lavorativo.

A rispondere a queste domande, nella nostra diretta di oggi – giovedì 24 settembre, ore 15.00 – saranno i professori Lucio Ficara e Salvatore Pappalardo, esperti di normativa scolastica de La Tecnica della Scuola. Nel corso della trasmissione i tecnici risponderanno alle domande, chiarendo i dubbi degli spettatori sul tema della sicurezza, sempre più cruciale anche nel comparto istruzione. Seguiteci sul nostro canale YouTube, sulla nostra pagina Facebook e sul nostro portale tecnicadellascuola.it.