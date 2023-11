Docenti neoassunti a.s. 2023/24, online la piattaforma Indire per le attività relative all’anno di formazione e prova

Docenti neoassunti a.s. 2023/24, online la piattaforma Indire per le attività relative...

È online l’ambiente online Neoassunti di Indire per l’edizione relativa all’anno scolastico 2023/2024.

Tutte le indicazioni sulle attività da svolgere da parte del personale docente neoaaunto o che ha ottenuto il passaggio di ruolo dal 1° settembre 2023 sono illustrate nella nota ministeriale prot. 65741 del 7 novembre 2023; in questa nota il MIM ha annunciato l’avvio dell’anno di prova.

La nota, rivolta ai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali e ai Dirigenti degli Uffici per la Formazione presso gli Uffici Scolastici Regionali (trasmessa per conoscenza ai Dirigenti Scolastici delle Scuole capofila di ambito), illustra:

il modello di formazione;

il percorso formativo;

quale personale docente possiede i requisiti per svolgere il periodo di prova e formazione;

l’organizzazione delle attività e le risorse finanziare disponibili.

Il portfolio

La nuova edizione del portale è stata totalmente ridisegnata e reingegnerizzata. Al centro di questa innovazione si trova portfolio, un’applicazione che guida il docente nella realizzazione del portfolio da presentare al Comitato di Valutazione al termine dell’anno di prova; il portfolio è costruito attorno a due pilastri fondamentali:

gli Standard minimi, che sono alla base dei bilanci delle competenze; le Esperienze formative da documentare.

Gli standard minimi rappresentano il quadro di riferimento delle competenze professionali dei docenti e sono alla base delle attività di autovalutazione previste nei Bilanci iniziale e finale delle competenze.

Il Bilancio iniziale

Il nuovo Bilancio iniziale delle competenze è articolato in 8 Standard minimi e in 36 Indicatori delle competenze professionali e richiede ai docenti di posizionarsi su 5 livelli di padronanza, facilitando una autovalutazione completa e accurata. Inoltre, il Bilancio finale si caratterizza per:

l’adeguamento degli Standard rispetto agli avanzamenti normativi, scientifici e culturali

la semplificazione degli Indicatori di competenza riferiti alle tre aree: 36 contro i 49 dell’edizione precedente.

Il Bilancio finale

Il Bilancio finale ripropone la richiesta di posizionarsi su 5 livelli di padronanza, fermandosi agli Standard e non scendendo nel dettaglio del singolo Indicatore (in modo analogo a quanto avveniva negli anni precedenti).

Attivazione della piattaforma e Toolkit

Al momento non è ancora possibile effettuare il login e di conseguenza iniziare il caricamento dei documenti.

Tuttavia è già possibile navigare per visionare il materiale disponibile.

In particolare, nella sezione Toolkit, è disponibile un modello di Bilancio iniziale.