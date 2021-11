Docenti neoassunti, apre l’ambiente on-line Indire per la formazione e prova

Entra nel vivo l’anno di formazione e prova per i docenti neoassunti.

L’Indire ha infatti annunciato l’apertura dell’ambiente online che accompagnerà gli insegnanti nel sistematizzare e consolidare tutte le tappe del loro percorso.

Ricordiamo che l’anno di prova riguarda non solo i neoimmessi in ruolo nell’a.s. 2021/22, ma anche i docenti che hanno chiesto il passaggio in ruolo, gli assunti con contratto a tempo determinato nell’a.s. 2018/2019 (DDG 85/2018) e i docenti neoassunti art. 59, comma 4 (DL 73/2021 convertito con L.106/2021).

Come si accede

Per iscriversi e accedere all’ambiente è possibile utilizzare le proprie credenziali SIDI (Sistema Informativo dell’Istruzione) o SPID (Sistema Pubblico Identità Digitale).

Sezione Toolkit

La sezione contiene indicazioni e strumenti per la formazione proposti da Indire e dal territorio e rivolti a docenti, tutor e referenti. Questa sezione sarà costantemente arricchita lungo il corso dell’anno.

Docenti tutor

L’ambiente riservato ai docenti tutor sarà reso disponibile nella primavera del 2022.

Supporto

Oltre alle FAQ, è possibile contattare: