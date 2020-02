Docenti neoassunti, come si accede alla piattaforma Indire e in cosa consiste l’impegno on line sino alla discussione finale

Docenti neoassunti, come si accede alla piattaforma Indire e in cosa consiste...

Il periodo di prova per i docenti neoassunti nell’a.s. 2019/2020 si sviluppa in una serie di attività, alcune in presenza ed altre on-line.

Queste ultime, in particolare, dovranno essere eseguire su una specifica piattaforma predisposta da Indire.

Come accedere

All’ambiente online si accede tramite il sistema di autenticazione del sistema informativo del Ministero dell’Istruzione (SIDI) o tramite le credenziali “SPID”, il Sistema Pubblico di Identità Digitale che permette di accedere a tutti i servizi online della Pubblica Amministrazione e dei soggetti privati aderenti con un’unica identità (username e password) utilizzabile da computer, tablet e smartphone.

Alla prima autenticazione verrà richiesto di:

Accettare l’informativa sul trattamento dei dati

Completare la profilatura

In particolare, al primo accesso viene presentata una maschera di registrazione:

se l’anagrafica è già presente a sistema si dovrà procedere con l’inserimento dei dati mancanti (codice meccanografico ed email) e salvare

se l’anagrafica NON è presente a sistema sarà necessario compilare per intero i propri dati e salvare. Dopodiché verrà inoltrata una mail alla scuola (all’indirizzo istituzionale: [email protected]) in cui verrà richiesto alla segreteria di confermare l’identità. Una volta confermati i dati da parte della scuola, il sistema invierà un’email all’indirizzo di posta indicato durante la registrazione e la procedura sarà terminata.

Nella registrazione è necessario indicare il codice meccanografico della sede principale cui afferisce l’istituto presso cui si sta svolgendo l’anno di prova.

Completato il primo accesso, con le autenticazioni successive si accede direttamente all’ambiente online.

Chi invece non ha le credenziali SPID, per sapere come ottenerle, deve seguire queste indicazioni.

Per ottenere invece le credenziali SIDI è sufficiente seguire queste istruzioni.

Quali attività sulla piattaforma INDIRE

Come già detto, la formazione dei neo-assunti si svolge anche on-line.

L’attività on-line non è da intendersi come attività a sé stante e fine a sé stessa (corrisponde forfettariamente a 20 ore di impegno), ma come strettamente connessa con le parti in presenza, per consentire di documentare il percorso, riflettere sulle competenze acquisite, dare un “senso” coerente al percorso complessivo.

Il percorso di documentazione dell’Attività Didattica quest’anno è stato semplificato rispetto allo scorso anno.

Innanzitutto, non è previsto il caricamento nel portfolio di materiale multimediale. La sezione relativa dell’ambiente online fornisce informazioni utili alla raccolta di materiale multimediale, che rimane facoltativa, e può essere utile ai fini della preparazione della documentazione da utilizzare, insieme all’esportazione del Dossier Finale, in sede di comitato di valutazione.

Inoltre, l’attività sul bilancio delle competenze rimane nella sua forma consueta ma solo come tappa iniziale e viene eliminata al termine del percorso. Non c’è più quindi il “bilancio finale delle competenze”.

Documentazione utile

Indire raccomanda l’uso del Toolkit per prendere visione dei modelli di strumenti e dispositivi utili alla parte iniziale del percorso (es. patto formativo, bilancio di competenze, peer to peer, ecc.).

La sezione Toolkit del portale contiene già molti documenti utili ai docenti per la compilazione del Portfolio professionale dei due diversi percorsi formativi ospitati nell’ambiente: l’anno di formazione e prova per i docenti neoassunti e con passaggio di ruolo e il percorso annuale FIT.