Docenti neoassunti, come si svolgerà il periodo di formazione e prova? [NOTA MI]

Docenti neoassunti, come si svolgerà il periodo di formazione e prova?

Come ogni anno, il Ministero dell’Istruzione ha trasmesso la nota relativa al periodo di formazione e prova per i docenti neoassunti e per i docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo.

Per l’a.s. 2021/22 la nota è la n. 30345 del 4 ottobre 2021.

In sostanza, vengono confermate anche per l’anno scolastico 2021-2022 le caratteristiche salienti del modello formativo, con alcune puntualizzazioni che possono ulteriormente qualificare l’esperienza formativa dei docenti neoassunti e facilitare l’azione organizzativa dell’amministrazione e delle scuole.

La durata del percorso resta quantificata in 50 ore di impegno complessivo, considerando:

le attività formative sincrone

l’osservazione reciproca dell’attività didattica

la rielaborazione professionale mediante gli strumenti presenti che saranno forniti da INDIRE nell’ambiente online.

Viene ripristinata la possibilità del visiting a scuole innovative, esperienze che erano state bloccate a causa del Covid.

La ripartizione del monte ore complessivo per le attività di formazione resta quella stabilita dal DM 850/2015:

incontri propedeutici e di restituzione finale 6 ore complessive

laboratori formativi/visite a scuole innovative 12 ore

peer to peer 12 ore

formazione on line 20 ore

L’apertura dell’ambiente online, predisposto da INDIRE, avverrà entro il mese di ottobre 2021.