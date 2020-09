Docenti neoassunti e Covid-19, come effettuare l’osservazione in classe in sicurezza

Come effettuare, quest’anno, l’osservazione dell’insegnante neo assunto da parte del Dirigente Scolastico e del tutor?

A questa domanda ha così recentemente risposto l’USR Veneto con una faq aggiornata alle recenti disposizioni ministeriali e normative.

Nel corso del presente anno scolastico e in vigenza delle regole generali e specifiche fornite dal CTS (vedi allegato al verbale n. 82 del 28/5/2020 e successive integrazioni e precisazioni, datate 23 giugno, 7 luglio e 10 agosto 2020) e senz’altro riprese dal protocollo di sicurezza COVID-19 scolastico, per l’osservazione dell’insegnante neo assunto da parte del Dirigente Scolastico e per il peer tutoring tra colleghi è possibile sfruttare la “zona interattiva” della cattedra. Tale zona, infatti, identifica lo spazio che, dal muro di fondo dell’aula, arriva fino alla prima riga di banchi, contenendo la cattedra e la relativa seduta dell’insegnante, l’area antistante alla lavagna e il percorso per il deflusso degli allievi verso la porta d’uscita dall’aula. Tale spazio, la cui profondità può variare a seconda del layout scelto (ma che generalmente è superiore ai 2 metri), consente anche la posizione statica del Dirigente Scolastico o del tutor, garantendo il loro adeguato distanziamento sia dagli allievi che dall’insegnante.