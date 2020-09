Docenti neoassunti, i video di Indire sulla Didattica Digitale Integrata

Come indicato nella nota nota n.28730 del 21settembre 2020, entro il 30 ottobre 2020 verrà aperto l’ambiente on-line, predisposto da INDIRE, per la formazione del personale docente neoassunto o che ha chiesto il passaggio di ruolo.

Quest’anno, tra i percorsi formativi previsti, Indire propone anche 7 video finalizzati ad integrare la Didattica Digitale Integrata in alcune discipline.

Ricordiamo che, ai sensi della suddetta nota, “nel nuovo anno scolastico, il diritto allo studio sarà assicurato secondo ciò che prevedono le misure di sicurezza per il Sars-Cov-2. Ciò significa che i docenti neoassunti dovranno essere in grado, da subito, di avere piena conoscenza delle misure previste nonché degli strumenti e delle metodologie per la Didattica Digitale Integrata (DDI), in modo da garantire la continuità didattica e il diritto allo studio in qualsiasi condizione“.

Quindi, il docente neoassunto dovrà essere in grado di gestire, sin da subito, la didattica sia a distanza sia in presenza.

Per quanto riguarda i video di Indire, si tratta di un percorso di formazione online asincrono riguardante tematiche come la trasformazione del modello didattico attraverso il tempo (orario flessibile) e lo spazio di apprendimento, il rapporto tra mura domestiche e mura scolastiche, la valutazione formativa, gli strumenti della Didattica Digitale Integrata, fino al ritorno a scuola degli alunni.

I video, pur essendo rivolti ai docenti neoassunti, sono pubblici e quindi utilizzabili da tutti, anche dai docenti tutor dei neoassunti.

