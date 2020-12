Docenti neoassunti, la formazione on-line equivale a 20 ore di lavoro

Per i docenti neoassunti e con passaggio di ruolo e per i docenti in percorso annuale FIT a.s. 2020/2021 il Ministero dell’Istruzione e Indire hanno messo a disposizione un ambiente di formazione online cui si accede con credenziali SPID o SIDI.

L’ambiente guiderà i docenti nell’ambito del portfolio formativo, dalla redazione del curriculum al bilancio di competenze, alla documentazione delle attività laboratoriali, materiale finalizzato a comorre il Dossier finale del docente, esportabile in formato pdf.

In quante ore consiste la formazione on-line?

Le attività da svolgere nel corso della formazione online sono definite come equivalenti a 20 ore complessive di lavoro. La piattaforma pertanto non tiene conto del tempo effettivo di connessione necessario allo svolgimento delle attività online ma si ritiene che, per svolgere tutte le attività necessarie a stampare la versione definitiva del dossier finale, siano necessarie non meno di 20 ore di lavoro sulla piattaforma online.

La formazione on-line viene valutata?

Le attività formative svolte online sull’ambiente curato da Indire non vengono valutate da Indire o dal tutor, ma saranno esclusivamente oggetto di discussione con il comitato di valutazione secondo quanto previsto nel DM 850/2015.

È previsto un attestato per le attività svolte?

Non è previsto alcun attestato. L’esportazione del Dossier Finale certifica il lavoro svolto dal docente nell’ambiente online.