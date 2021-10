Docenti neoassunti, l’ambiente di formazione INDIRE sarà aperto entro ottobre

Non c’è ancora una data precisa, ma il MI ha fatto sapere che l’apertura dell’ambiente online, predisposto da INDIRE, per la formazione dei docenti neoassunti avverrà entro il mese di ottobre 2021.

Nella nota del 4 ottobre il Ministero conferma il percorso formativo già utilizzato negli scorsi anni:

incontri propedeutici e di restituzione finale: 6 ore complessive

laboratori formativi/visite a scuole innovative: 12 ore

peer to peer: 12 ore

formazione on line sulla piattaforma Indire: 20 ore.

Con riferimento, in particolare, alla formazione on-line, secondo le anticipazioni del Ministero, le attività vedranno alcune variazioni e semplificazioni di carattere editoriale, per assicurare il migliore collegamento tra le varie sequenze di attività che confluiscono nel portfolio professionale finale e le attività sincrone in presenza e online (incontri iniziali e finali, laboratori, attività peer to peer).

Viene confermato anche quest’anno l’ambiente online pubblico in supporto ai diversi soggetti impegnati nella formazione.

L’attività online consente di documentare il percorso, riflettere sulle competenze acquisite, dare un “senso” coerente al percorso complessivo.

Il MI conferma, infine, che la presentazione del portfolio professionale al Comitato di valutazione sostituisce la elaborazione di ogni altra relazione.