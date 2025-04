Docenti vincitori concorso PNRR1 Possono svolgere l’attività di tirocinio e completare il percorso formativo anche in scuole non accreditate

L’USR Marche ha diffuso, con la nota n°10434 del 16 aprile 2025, l’autorizzazione ministeriale con la quale, ha autorizzato i vincitori di concorso PNRR1 a svolgere le attività di tirocinio, anche nelle scuole non accreditate per l’anno scolastico 2024/25 al fine di completare il percorso relativo all’acquisizione dei CFU/CFA, necessari all’immissione in ruolo.

Condizioni previste

La nota precisa che il tirocinio nelle scuole non autorizzate può essere svolto a condizione che tali attività siano svolte sotto la supervisione di un Docente Tutor e nelle modalità previste dal DM 93 del 2012 e DPCM 4 agosto 2023. Fermo restante, nel rispetto dell’autonomia delle scuole, la discrezionalità del Dirigente Scolastico nell’accoglienza e nella valutazione delle richieste dei Docenti tirocinanti.

Compiti del dirigente

Il dirigente scolastico, che decide di accogliere i vincitori del concorso PNRR 1, ha il compito di individuare e procedere alla nomina dei docenti TUTOR i quali dovranno affiancare i tirocinanti durante le attività di tirocinio.

Requisiti dei docenti tutor

I docenti Tutor designati devono avere almeno cinque anni di servizio a tempo indeterminato e devono appartenere alla medesima classe di concorso del tirocinante. Qualora ciò non fosse possibile, si potrà designare un Docente di una classe affine o a medesima area disciplinare; nel caso anche questa seconda possibilità non fosse realizzabile, il dirigente scolastico può procedere con l’individuazione di un Docente Tutor di altra classe di concorso.