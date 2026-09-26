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26.09.2026

Docenti vittime di agressioni, il caso di uno studente che minaccia la prof e della dirigente che rincara la dose

Lucio Ficara
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Indice
La denunica la deve fare il dirigente scolastico
Sanzione disciplinare nei confronti dello studente

Succede in Istituto Comprensivo, lo studente ribelle di 14 anni aggredisce verbalmente la professoressa di matematica: “Tu non arriverai a Natale, perchè prima ti spezzerò le gambe”. La docente fa la nota disciplinare sul Registro Elettronico e si reca dalla dirigente scolastica a relazionare sull’accaduto. Ebbene la dirigente piuttosto che rassicurare la professoressa e assumersi le responsabilità dei provvedimenti da adottare, redarguisce la docente per non sapere gestire questo tipo di situazione e ipotizza addirittura che la mancata denuncia della docente alle forze dell’ordine sia una mancanza che potrebbe anche avere conseguenze disciplinari per la stessa docente. Secondo la dirigente scolastica, il docente essendo un Pubblico Ufficiale, quando viene a conoscenza di reati, anche riguardo le minacce subite, deve denunciare l’accaduto alle forze dell’ordine.

La denunica la deve fare il dirigente scolastico

Il docente che subisce un’aggressione verbale o una minaccia da uno studente, come nel caso di specie, deve immediatamente scrivere l’accaduto in una nota disciplinare sul Registro elettronico e redigere una relazione dettagliata dell’accaduto, indicando il luogo, la data e ora, i testimoni e le parole utilizzate dallo studente. Tale relazione va indirizzata al dirigente scolastico via PEC o protocollata all’ufficio prtocollo della scuola.

Il dirigente scolastico una volta informato ufficialmente dell’accaduto, tramite nota disciplinare e relazione redatta e firmata dal docente sull’accaduto, ha, in qualità di rappresentante legale della scuola, l’obbligo di garantire la sicurezza sul luogo di lavoro e deve valutare, se il caso lo richiede, di avviare le dovute segnalazioni alle autorità competenti, come le forze dell’ordine o i servizi sociali.

Solo in assenza del dirigente scolastico e se la situazione lo richiedesse con urgenza, il docente, in qualità di pubblico ufficiale, si deve rivolgere alle forze dell’ordine per denunciare l’accaduto.

Nel caso su descritto, il compito della denuncia alle autorità competenti è sicuramente del dirigente scolastico e non del docente, che invece si deve limitare a informare ufficialmente proprio il ds dei fatti avvenuti.

Sanzione disciplinare nei confronti dello studente

Il Dirigente scolastico, piuttosto che ipotizzare procedimenti disciplinari nei confronti della docente, dovrebbe invece convocare d’urgenza un Consiglio di Classe straordinario per valutare la gravità del comportamento dello studente. Sulla base del Regolamento di Istituto si dovrebbe procedere con una sanzione disciplinare nei confronti dello studente.

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