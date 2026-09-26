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26.09.2026

Decreto legge scuola 2026, il sindaco di Milano Sala: “Mi preoccupa il tetto. Temo che qualche classe, o scuola, dovremo chiuderla”

Redazione
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Non sono mancate le reazioni al decreto legge sulla scuola approvato in Consiglio dei Ministri. Il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha lanciato un allarme: “La cosa che più mi preoccupa è il tetto percentuale. Sto facendo un po’ di verifiche e temo che qualche classe, o addirittura scuola, dobbiamo chiuderla, non per nostra scelta. Ci sono quartieri in cui la presenza di figli di immigrati va al di là del 30%”. Lo riporta l’Ansa.

Anche il presidente dell’Anci e sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha segnalato “la presenza in alcune aree di comunità immigrate, presenti da decenni. Ad esempio nella zona vesuviana ci sono tantissimi lavoratori impegnati nel tessile e nell’agricoltura e dunque c’è una concentrazione naturale”.

Alunni stranieridecreto legge scuola 2026Giuseppe SalaMilano

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