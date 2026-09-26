Cadavere trovato in casa a Torino. La prof.ssa indagata per favoreggiamento. Insegna alle medie ma non ha iniziato l’anno per problemi personali

Una vicenda contorta e dai risvolti inquietanti. Quella del cadavere del 39enne trovato in un appartamento abitato da una docente a Torino. Diverse le piste che gli investigatori della squadra Mobile stanno seguendo, anche quella della droga. La vittima avrebbe avuto in passato problemi legati al consumo di stupefacenti – scrive il ‘Corriere della Sera’.

C’è da chiarire anche la posizione della prof.ssa Nicole Formichetti, 47 anni, docente di italiano in una scuola media di Ciriè in provincia di Torino. In realtà a scuola non si è vista per problemi personali. Secondo i vicini la casa sarebbe stato un viavai di gente e la donna “era magrissima”.

Il responsabile dell’omicidio sarebbe un italo brasiliano di 26 anni, ma non è chiaro il movente e dove sia stato ucciso l’uomo. Le accuse per la docente e per un’altra persona coinvolta di 22 anni, sarebbero di favoreggiamento e concorso nella soppressione del cadavere della vittima.