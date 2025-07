Domanda 150 preferenze, i numeri dei distretti ogni provincia e i comuni più rappresentativi – TABELLE Gilda Benevento

In questi giorni i docenti precari stanno procedendo alla compilazione della domanda per la scelta delle 150 preferenze per ottenere un contratto annuale (31 agosto), fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) oppure spezzoni orario.

La compilazione della domanda richiede particolare attenzione nella scelta delle 150 preferenze in quanto il sistema cercherà di accontentare l’aspirante seguendo l’ordine delle preferenze espresse; ognuno procederà in base agli obiettivi prefissati.

I suggerimenti

La Gilda degli Insegnanti Benevento, partendo dal file “elenco scuole per comune e distretto a.s. 2025/2026” presente nella sezione del Ministero, ha elaborato due tabelle nelle quali, in modo sintetico, si possono rilevare, nella prima, i numeri dei distretti di ciascuna provincia e, nella seconda, anche dei comuni maggiormente rappresentativi del distretto.

Il sindacato fa presente che alcuni comuni metropolitani (Napoli, Roma, Milano ecc) comprendono più distretti e per conoscere la loro ubicazione territoriale occorre acquisire ulteriori informazioni. In queste città metropolitane con la preferenza “comune” si richiedono tutte le scuole appartenenti al distretto. (es. preferenza “Comune di Napoli” include i distretti dal n. 40 al n. 49). In questo caso e anche in tutti i casi in cui si esprime un codice sintetico, l’algoritmo procederà secondo l’ordine dei bollettini ufficiali.

