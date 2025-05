Domani, 11 maggio, è la Festa della mamma. Scuole dell’infanzia in attività e l’Airc in piazza con l’azalea

Domani, 11 maggio, è la Festa della mamma. Scuole dell’infanzia in attività...

In occasione della Festa della mamma, che si celebra la seconda domenica di maggio, quasi tutte scuole dell’Infanzia sono state impegnate nella realizzazione di lavoretti particolari da consegnare alla loro genitrice, ma anche alla famiglia intera.

In alcune scuole vengono addirittura invitate le mamme, e con loro spesso anche le nonne che diventano sempre più numerose e rumorose, mentre si allestiscono parate di bimbi con in mano i segni dell’affetto per la persona più importante della loro vita.

Sono nati persino laboratori creativi per doni particolari seguendo magari il filo delle tradizioni di ciascuna scuola e anche di ciascun territorio, mentre filastrocche e poesie hanno rallegrato aule e corridoi, laboratori e teatrini.

E se questo accade nelle scuole dell’infanzia e delle prime classi della primaria, al di fuori delle aule, figli e nipoti regalano alle mamme piante e fiori che sembrano scelte, secondo Coldiretti, dal 52% degli italiani; poi c’è l’abbigliamento (10%), gioielli (6%) e dolciumi (2%), mentre un 30% non regalerà nulla.

Tuttavia, nell’occasione della Festa della Mamma, torna pure l’azalea dell’AIRC, Fondazione per la ricerca sul cancro.

Con una donazione minima di 18 euro si potrà avere una pianta da tenere per sé oppure da regalare alla propria mamma.

L’iniziativa è cominciata da alcuni giorni in molte città, mentre l’elenco completo si può trovare sul sito dell’Airc, https://azaleadellaricerca.airc.it/

Insieme alla pianta sarà fornita una guida con informazioni su prevenzione e cura dei tumori.

Dal 1984 l’Azalea della Ricerca raccoglie fondi per garantire continuità a medici e ricercatori impegnati ad affrontare i tumori che colpiscono le donne. Anche grazie a questa manifestazione, oggi in Italia 2 donne su 3 che si ammalano di tumore sono vive a cinque anni dalla diagnosi.

Attualmente sono 175.600 le donne che ogni anno si ammalano di cancro in Italia. Ma le ultime stime ci dicono che la mortalità, in particolare tra le giovani, sta calando sempre di più.

In quattro decenni l’AIRC ha raccolto 300 milioni di euro grazie all’iniziativa dell’azalea per la ricerca.