Don Lorenzo Milani: e ora c’è anche un francobollo per ricordare i 100 anni dalla sua nascita

Don Lorenzo Milani: e ora c’è anche un francobollo per ricordare i...

Anche il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ricorda i cento anni dalla nascita di Don Lorenzo Milani ed emette un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica il Senso civico.

“La vignetta – spiega l’Ufficio stampa del Ministero – riproduce un ritratto di Don Lorenzo Milani, sacerdote e maestro, che pensò la scuola e l’istruzione come strumento per dare voce agli ultimi, formare cittadini consapevoli e abbattere le diseguaglianze”.

L’emissione è corredata da un bollettino firmato dal sindaco di Vicchio Filippo Carlà Campa e da Rosy Bindi, presidente Comitato Centenario Don Milani, e ripercorre la biografia del sacerdote, morto ad appena 44 anni nel 1967, un mese dopo la pubblicazione della “Lettera ad una professoressa”.