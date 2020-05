Dopo cinque non ci si può lasciare con un clic; e il sindaco allestisce un’aula all’aperto

Dopo cinque non ci si può lasciare con un clic; e il...

«I bambini di quinta elementare ascoltano così il loro ultimo giorno e devono salutare i loro maestri e i loro compagni»: ad assicurarlo è il sindaco di Romagnano Sesia, insegnante, che ha organizzato per mercoledì 10 giugno un fine anno scolastico in piena regola, come quelli tradizionali.

Le considerazioni del sindaco

Il sindaco parte dalla considerazione che dopo 5 anni di studio e di convivenza, un ciclo scolastico così intenso e importante non si possa chiudere dietro uno schermo e a distanza e a colpi di clic, pur nella serietà del momento e col rischio sempre presente del contagio da covid-19; allora ha pensato di fare ritrovare alunni e insegnanti in una speciale aula che l’amministrazione comunale ha deciso di allestire all’aperto, nel parco medievale , vicino al canale Mora.

«I bambini di quinta elementare avranno così il loro ultimo giorno e potranno salutare le loro maestre e i loro compagni»