Doppio rischio di contrarre il covid-19 per gli insegnanti italiani

Da docente che insegna come si raccolgono i dati sperimentali di un fenomeno per poi elaborarli e dedurre informazioni mi risulta difficile capire l’analisi fatta da uomini di governo, politici e giornalisti sulla diffusione dell’epidemia fra gli insegnati della scuola italiana nel periodo compreso fra il 14 settembre e il 10 ottobre.

Tutti sono unanimi nell’affermare che i numeri ci dicono che i contagi nella scuola rappresentano solo “lo zero virgola …” e che pertanto la scuola e particolarmente protetta dal contagio.

I dati raccolti nel periodo fra il 14 settembre e il 10 ottobre che ci sono stati forniti sono questi:

persone contagiate 35642 docenti contagiati 1020 Docenti in servizio 753000 Popolazione italiana 60306000

Pertanto risultano contagiati circa lo 0,13 per cento dei docenti, mentre nello stesso periodo si sono contagiati lo 0,06 per cento degli italiani. Cioè i dati dicono che i docenti hanno il doppio di probabilità di contrarre il virus rispetto a qualunque altro cittadino italiano.

La percentuale del contagio fra gli studenti è dello 0,08 (meno dei docenti ma più della media nazionale).

Chi sbaglia e perché nell’analizzare questi dati?

Sergio Guarino