Dpcm Natale e scuola, molte province pronte alla riapertura in sicurezza il 7 gennaio

Oggi dovrebbe chiudersi la trattativa tra i rigoristi e i moderati del Governo e delle regioni per definire le nuove misure che dovrebbero confluire nel Dpcm Natale. Si attende una stretta sui giorni festivi e prefestivi e dovremmo sapere di più anche riguardo alla riapertura delle scuole il 7 gennaio.

Tavoli dei prefetti

Gli esiti del Dpcm Natale sono legati anche al lavoro attorno ai tavoli dei prefetti, responsabili di mettere insieme le istanze della scuola ma anche quelle dei trasporti in funzione di una mobilità sicura che possa garantire un freno al contagio. I primi risultati in corso.

Fonti Ansa, infatti, ci informano che in alcune province, in particolare in Toscana, Emilia-Romagna, ma anche in Abruzzo e in Friuli Venezia Giulia, sono quasi pronti i piani operativi per la ripartenza, che includono il potenziamento della rete di trasporti, gli scaglionamenti orari degli ingressi in classe (tra le 8 e le 10) e in qualche caso, da quanto si apprende, anche lo scaglionamento orario di ingresso agli uffici pubblici.