È morta Maria Filippone, vicesindaco e assessore all’Istruzione di Napoli: donna di scuola. Il sindaco Manfredi: persona straordinaria

Nella notte tra il 15 e 16 è morta Maria Filippone, vicesindaco e assessore all’Istruzione del Comune di Napoli. Filippone era una donna molto vicino alla scuola: dal 2007 al pensionamento era stata dirigente scolastico dell’Istituto tecnico tecnologico “Marie Curie”, poi del polo umanistico “Antonio Genovesi” e del liceo classico “Jacopo Sannazaro”; in precedenza insegnante di latino e greco al liceo classico “Imbriani” di Pomigliano d’Arco e poi al liceo classico “Genovesi”.

Si è anche occupata di formazione dei docenti, collaborando col Cidi di Napoli e con le Università campane, è stata coautrice di libri scolastici. Ha anche partecipato alla serie televisiva prodotta dalla Rai e condotta da Michele Mirabella “Amor Roma”.

Lo scorso 13 giugno era stata ricoverata al Policlinico di Napoli per un malore dovuto a problemi cardiocircolatori.

Filippone era la moglie di Arturo De Vivo, professore di Letteratura latina dell’Università Federico II e già prorettore nel periodo in cui Gaetano Manfredi ricopriva la carica di rettore dell’ateneo campano.

I funerali si terranno domenica 17 luglio nella chiesa Sant’Onofrio in Corso Umberto I, a Napoli, alle ore 9.30.

Tra i primissimi a inviare messaggi di vicinanza alla famiglia è stato proprio l’attuale sindaco Gaetano Manfredi, che con tutti gli assessori e l’intera amministrazione comunale “si stringono forte alla famiglia per la dolorosa perdita. Se ne va una persona straordinaria, generosa e illuminata che ha sempre messo al centro della sua vita la passione civile e il bene comune. Mia era e sarà per sempre un punto di riferimento per la città”.

Appena giunta la triste notizia della scomparsa della vice-sindaca, sono state subito poste le bandiere a mezz’asta a Palazzo San Giacomo in segno di lutto.

Sono diversi i messaggi di cordoglio e gli attestati di stima e riconoscenza: dalle forze politiche, dai sindacati, dal mondo della scuola e della società civile.

“Affetto e vicinanza alla famiglia di Mia Filippone. In questo momento drammatico mi unisco alla comunità napoletana tutta che con Mia piange oggi la perdita di una sua straordinaria personalità”, ha scritto su Twitter Enrico Letta, segretario Pd.

“Profondo cordoglio per la scomparsa di Mia Filippone, vicesindaco di Napoli e assessore all’Istruzione, persona di alto profilo, punto di riferimento per il mondo della scuola e per tante generazioni di ragazze e di ragazzi”, ha scritto su Facebook Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania .