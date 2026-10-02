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Primo piano | Valditara: nessun Governo ha fatto così tanto per i docenti

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02.10.2026

È possibile frazionare una cattedra intera da graduatoria di istituto per completare di diritto uno spezzone orario fino a 18 ore?

Sara Adorno
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È possibile frazionare una cattedra intera da graduatoria di istituto per completare di diritto uno spezzone orario fino a 18 ore?
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Le Graduatorie Provinciali per le Supplenze, si sa, sono uno degli argomenti più “caldi” del mondo della scuola Come ogni anno sono tanti i dubbi, le perplessità e le curiosità dei docenti che presentano la domanda, e si confrontano con gli aspetti normativi, burocratici e amministrativi della pratica. Fino a quando ci saranno i bollettini di supplenze dalle GPS? Come funziona la nomina e quanto tempo c’è per prendere servizio? Cosa succede se un docente non si presenta dopo aver ricevuto una nomina?

A rispondere a questi e altri interrogativi, durante la diretta di mercoledì 30 settembre, i nostri esperti di normativa scolastica Lucio Ficara e Salvatore Pappalardo.

È possibile frazionare una cattedra intera da graduatoria di istituto per completare di diritto uno spezzone orario fino a 18 ore?

A questa domanda, il prof Ficara risponde: “Sì, la scuola può (e deve, in assenza di ostacoli oggettivi) frazionare la cattedra per consentire il completamento orario, a condizione che lo spezzamento garantisca la continuità e l’unicità dell’insegnamento e che le ore non siano in sovrapposizione con l’orario già svolto nello spezzone”.

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