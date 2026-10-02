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Primo piano | Valditara: nessun Governo ha fatto così tanto per i docenti

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ATA
02.10.2026

Un collaboratore scolastico di ruolo può accettare una supplenza breve o uno spezzone al 30 giugno o 31 agosto?

Sara Adorno
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Indice
"Sono un collaboratore scolastico di ruolo. Perché non posso accettare una supplenza breve o uno spezzone al 30 giugno o 31 agosto?"
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Le Graduatorie Provinciali per le Supplenze, si sa, sono uno degli argomenti più “caldi” del mondo della scuola Come ogni anno sono tanti i dubbi, le perplessità e le curiosità dei docenti che presentano la domanda, e si confrontano con gli aspetti normativi, burocratici e amministrativi della pratica. Fino a quando ci saranno i bollettini di supplenze dalle GPS? Come funziona la nomina e quanto tempo c’è per prendere servizio? Cosa succede se un docente non si presenta dopo aver ricevuto una nomina?

A rispondere a questi e altri interrogativi, durante la diretta di mercoledì 30 settembre, i nostri esperti di normativa scolastica Lucio Ficara e Salvatore Pappalardo.

“Sono un collaboratore scolastico di ruolo. Perché non posso accettare una supplenza breve o uno spezzone al 30 giugno o 31 agosto?”

A questa domanda, il prof Ficara risponde: “In base alla disciplina contrattuale per il personale di ruolo (ex art. 59, ora art. 14 del CCNL), per accettare un incarico a tempo determinato in un diverso profilo o ruolo occorre necessariamente un posto intero/cattedra intera fino al 30 giugno o 31 agosto (es. 18 ore per la secondaria, 36 ore per l’ATA). Non è consentito fruire di tale norma per spezzoni orari o supplenze brevi”.

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