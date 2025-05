Ecco le scuole vincitrici del concorso “Libertà di stampa e cultura della legalità”

Organizzato dalla Prefettura di Palermo in collaborazione con l’Ordine dei giornalisti di Sicilia e l’Associazione siciliana della stampa, sono stati assegnati i premi della quarta edizione del concorso “Libertà di stampa e cultura della legalità”

28 gli istituti che hanno aderito all’iniziativa, focalizzata sul tema della libertà di stampa come valore fondante del sistema democratico. Infatti senza di essa o con il suo controllo reale diventa il pericolo della disinformazione e dell’iperinformazione con particolare riferimento al ruolo dei social e alla manipolazione dell’opinione pubblica e alla sicurezza nazionale.

A ciascuna scuola sono stati assegnati giornalisti-tutor nelle singole classi per la elaborazione o di un testo con un massimo di 3000 caratteri o di un reportage di un cortometraggio multimediale della durata massima di cinque minuti.

La commissione costituita da rappresentanti della Prefettura, dell’Ufficio scolastico di Palermo, dell’Ordine dei giornalisti e di Assostampa, ha assegnato

il primo posto al cortometraggio “La scelta” realizzato dagli alunni della scuola “Pertini-Sperone” seguita dalla professoressa Emilia Calabria e dalla tutor giornalista Sandra Pizzurro.

Secondo posto, invece, per un altro cortometraggio “Freedom of Speech” presentato dagli studenti del liceo-ginnasio “Francesco Scaduto” di Bagheria. Il lavoro è stato coordinato dalla professoressa Francesca Salvia e seguito come tutor giornalista da Marina Mancini.

La terza posizione è andata all’articolo “La libertà di stampa, un faro per la democrazia”, che è stato presentato dagli alunni della scuola media Manzoni-Impastato, seguiti dalle professoresse Silvia Cuccia e Vanessa Cosentino e come tutor giornalista da Ivan Cicala.

Ma sono state pure segnalate altre quattro scuole per la qualità dei lavori presentati: l’Istituto magistrale Camillo Finocchiaro Aprile, l’Istituto superiore di Lercara Friddi, e i licei Meli e Umberto I di Palermo.

La premiazione avverrà durante la festa della Repubblica del Due Giugno che si terrà al teatro Politeama a partire dalle 10,30.

Ai premiati verrà consegnato anche una copia del libro L’Ora edizione straordinaria, edito dalla Biblioteca centrale della Regione siciliana che anche quest’anno collabora con la manifestazione.