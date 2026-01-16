Educazione al rispetto: dalla violenza di genere al dramma dei femminicidi. Educazione civica in diretta con Gino Cecchettin – 13 febbraio ore 11

Il dramma della violenza di genere e dei femminicidi è purtroppo sempre al centro dell’attenzione dell’opinione pubblica e della discussione politica ed educativa.

Due discussioni in parlamento continuano a tenere accesa l’attenzione. La prima riguarda la proposta di legge che definisce violenza sessuale, che pone al centro il tema del “consenso libero, attuale esplicito e volontario” sul quale era stata trovata una visione comune tra maggioranza e opposizione alla Camera ma che al Senato, dove è in discussione in questi giorni, potrebbe subire modifiche. La seconda riguarda l’educazione sessuale o sessuo-affettiva che dopo un iter molto complesso dovrà tornare al Senato per l’approvazione definitiva. A questo tema Tecnica della scuola ha dedicato un ampio FOCUS.

Ed è proprio su questi due temi, sulla violenza di genere e sui femminicidi che è dedicata la prossima lezione in diretta di educazione civica, che si terrà il 13 febbraio 2026 dalle ore 11.00 alle ore 12.00.

Gino Cecchettin ospite e testimone

Ne discuteremo, con al consueta formula che prevede per due classi la possibilità di porre domande direttamente dallo studio mentre per tutti gli altri partecipanti sarà possibile porre domande direttamente da YouTube dove la lezione sarà trasmessa in diretta.

Il primo nostro ospite è Gino Cecchettin, papà di Giulia Cecchettin. E proprio a Giulia è intitolata la Fondazione (https://fondazionegiulia.org/), “un’iniziativa, nata dalla volontà di Gino, Elena e Davide per onorare la memoria di Giulia, figlia e sorella, e trasformare il dolore in un’opportunità per la società. Con un forte impegno verso l’inclusione e la lotta contro la violenza di genere, la Fondazione si basa su valori fondamentali come integrità, onestà e rispetto dei diritti umani. Attraverso campagne di sensibilizzazione e progetti innovativi, mira a promuovere un cambiamento sociale e culturale, creando un ambiente in cui ogni individuo possa sentirsi al sicuro e valorizzato. Il loro lavoro è essenziale per costruire una comunità più giusta e solidale”.

Maschi che si immischiano

La seconda ospite della diretta è Chiara Cacciani, giornalista che collabora con Huffpost Italia e Il Secolo XIX occupandosi in particolare di tematiche di genere, progetti sociali e carcere. È l’unica donna nel gruppo fondatore di Maschi che si immischiano Aps. Maschi che si immischiano è una associazione nata a Parma da una amara quanto semplice annotazione: “Il problema siamo noi”. Ovvero, se esiste una violenza sulle donne esiste una violenza degli uomini. Ecco perchè i Maschi devono “immischiarsi” e non stare a guardare… perchè discriminazioni, senso di possesso e a maggior ragione violenze devono sparire per sempre e lasciare il posto a un rapporto di rispetto e di parità fra uomini e donne.

Di tutto questo discuteremo il 13 febbraio alle ore 11:00, in un percorso intenso di educazione civica che oggi più che mai è chiamata a formare persone capace di rispetto e relazioni paritarie.

In queste settimane affronteremo con diversi articoli i molti aspetti che toccano questo tema favorendo così la possibilità di approfondire e prepararsi.

Come partecipare

I docenti che volessero seguire con la propria classe le lezioni di Educazione Civica in diretta sul canale YouTube della Tecnica della Scuola, possono compilare il seguente form:

Le classi che desiderano proporsi per partecipare in studio (o in collegamento video) ad una delle dirette, interagendo con gli ospiti, possono contattare la redazione, inviando una mail a info@tecnicadellascuola.it, inserendo i dati utili (istituto, classe interessata, docente referente e recapito telefonico). La disponibilità per la partecipazione alla diretta è limitata al raggiungimento dei posti possibili.